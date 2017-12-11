Beşiktaş - Bayern Münih Eşleşmesi Sosyal Medyayı Salladı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, son 16 turunda Alman futbol devi Bayern Münih ile eşleşti. Haliyle haberi alan sosyal medya da bir anda yıkıldı tabii. Malum, acı haber tez yayılır. İşte Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesine gelen birbirinden komik ve eğlenceli tweetler!

Monaco, Porto ve RB Leipzig'in bulunduğu gruptan lider olarak çıkmayı başaran Beşiktaş, son 16 turunda Alman panzeri Bayern Münih'in rakibi oldu.

Kurada Bayern Münih isminin çıkmasının ardından sosyal medyada bir anda mizah tufanı koptu desek yeridir. Biz de boş durmadık, Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesi ile ilgili atılan en komik tweetleri sizler için derledik.

Beşiktaş, Bayern Münih ile Eşleşti, Sosyal Medya Yıkıldı!

İşte sosyal medyanın gözünden Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesi!

Champions League Round of 16 pic.twitter.com/DC5kqej7zL — Troll Football (@TrollFootball) 11 Aralık 2017

Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Bayern Munich ile eşleşti, an itibariyle Beşiktaşlılar. #UCLDraw pic.twitter.com/ZXC4ELmCSl — batu (@batuads) 11 Aralık 2017

Kurada Bayern Munich çıktığını duyan çakmak filozofun son durumu 😂 pic.twitter.com/niPQXQCapx — Galatasaray SMT (@GalatasaraySMT) 11 Aralık 2017

Kurada Bayern Munich çıktı pic.twitter.com/a1my3RxKyZ — alican sıcak gelişme (@alicanteee) 11 Aralık 2017

beşiktaş'ın bayern munich'e karşı en etkili silahı pic.twitter.com/kQnvfmMSzM — Barış Aydın #MAPUSTA (@AkaGeriDondu) 11 Aralık 2017

Are you ready.... come here then 🤘🏻 pic.twitter.com/k7bpdM42YJ — FUAT ERASLAN (@FuEraslan) 11 Aralık 2017

Siz gelin hele gelin ... pic.twitter.com/odtEWMRFOp — FUAT ERASLAN (@FuEraslan) 11 Aralık 2017

Telefondan bayern münich ciktigini duyunca ben 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/IgtsRdt3Nz — Alper Forza 🦅 (@alper_forza) 11 Aralık 2017

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