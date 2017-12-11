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Beşiktaş - Bayern Münih Eşleşmesi Sosyal Medyayı Salladı

Beşiktaş-Bayern Münih Eşleşmesine Sosyal Medyadan Gelen Tepkiler
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, son 16 turunda Alman futbol devi Bayern Münih ile eşleşti. Haliyle haberi alan sosyal medya da bir anda yıkıldı tabii. Malum, acı haber tez yayılır. İşte Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesine gelen birbirinden komik ve eğlenceli tweetler!

Monaco, Porto ve RB Leipzig'in bulunduğu gruptan lider olarak çıkmayı başaran Beşiktaş, son 16 turunda Alman panzeri Bayern Münih'in rakibi oldu.

Kurada Bayern Münih isminin çıkmasının ardından sosyal medyada bir anda mizah tufanı koptu desek yeridir. Biz de boş durmadık, Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesi ile ilgili atılan en komik tweetleri sizler için derledik.

Beşiktaş, Bayern Münih ile Eşleşti, Sosyal Medya Yıkıldı!

İşte sosyal medyanın gözünden Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesi!

Beşiktaş - Bayern Münih eşleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

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