Beşiktaş Belediyesi Metaverse Evrenine Adım Atıyor: Beşiktaş Metasaver Project Nedir?

Facebook’un adını ‘Meta’ olarak değiştirmesinden sonra açıkladığı sanal dünya projesi Metaverse, son zamanların en popüler konularından biri. Öyle ki, birçok insan Metaverse evreninden arsa satın alma çılgınlığına katılarak gelecekteki sanal dünyaya şimdiden yatırım yapıyor. Birçok büyük şirketin milyonlarca yatırım yaptığı Metaverse evrenine, İstanbul Beşiktaş Belediyesi de dahiil oldu. Beşiktaş Belediyesi, ‘Beşiktaş Metasaver Project’ adını verdiği bir proje geliştirdi.

Peki, Beşiktaş Metasaver Project Nedir?

Son zamanlarda birçok büyük ve küçük çaplı şirket, insanlığın büyük geleceği olarak adlandırılan Metaverse evrenine milyonlarca yatırım yapıyor. Metaverse çılgınlığı hızla büyürken, sanal dünyaya dahil olmak için Beşiktaş Belediyesi de bir adım attı.

Belediyenin ‘Beşiktaş Metasaver Project’ adını verdiği proje, Metaverse evreni için geri dönüşüm kutuları geliştiriyor. Beşiktaş Belediyesi bu projesiyle, çevreye karşı duyarlılığı ve inovatif sürdürülebilirliği sanal dünyaya taşıyarak daha yaşanabilir bir çevre için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Son olarak Beşiktaş’ta ‘Dönüştür Kazan’ projesiyle Beşiktaşlıları atıkları geri dönüştürmeye teşvik eden belediye, aynı şeyi sanal dünya için de yapmak istiyor. Belediye, Metaverse evreni için geliştirdiği geri dönüşüm kutularıyla, çevresel atıklara ve sürdürülebilirliğe dikkat çekiyor.

Belediye ilerleyen aşamalarda ise, enerji tüketimine neden olan ve çevreye zarar veren e-posta, fotoğraf ve dosyalar gibi dijital atıklar için de projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Belediyesi resmi web sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptı: