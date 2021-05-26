Beşiktaş, BJK Coin'e Dava Açtı: Bu Tuzağa Düşmeyin

Beşiktaş BJK coin'e dava açtı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nden gelen son haber, BJK coin isimli sahte bir tokenin çıkarıldığını söylüyor. Dünyayı kasıp kavurmaya devam eden kripto para borsası, dolandırıcıların da yeni mekanı olmuş durumda. BJK coin nedir? İşte detaylar.

Hem dünyada hem de Türkiye'de bir hayli popüler hale gelen spot takımlarına ait tokenler, tarafların büyük ilgisini görüyor. Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerin resmi fan tokenleri olsa da, yeni gelen haberde BJK coin isimli bir dolandırıcılık girişimi tespit edildi. Son dönemde yaşanan Thodex vurgunuyla birlikte pek çok dolandırıcı da kripto dünyasında kendine yer arıyor.

Beşiktaş'ın BJK coin'e dava açma sebebi ne?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği yaptığı resmi açıklamayla BJK coin'in gerçek olmadığı vurgulandı. Kulüp, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açtıklarını da ekledi.

'bjk-coin.com' isimli site ile alakalarının olmadığını ifade eden Beşiktaş JK Derneği, "Davalı, Beşiktaş JK’nın markalarını kullanma hakkı ve meşru bağlantısı olmamasına rağmen bjk-coin.com internet sitesinde kulübün yerine geçerek tamamen gerçek dışı ‘Beşiktaş Coinler’in dolar ile ön satışa çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Derneğin mahkemeye yaptığı başvuru sonrasında BJK coin isimli projenin iptal edilmesi ve suçluların yakalanması hedefleniyor. Kulübün avukatlarından gelen açıklamanın tamamı ise şu şekildeydi:

"Beşiktaş Coinler dolar ile ön satışa çıkarılmış. Satın alındığı takdirde bu coinlerin borsalarda onlarca kat değerleneceğini belirten davalı internet sitesi, para toplaması/satış yapması şeklindeki eylemleri ile Beşiktaş JK’nın marka hakkına tecavüz etmiştir. Davalı internet sitesi, Beşiktaş JK’nın uzun yıllar emek verip piyasada belli bir yer edinen özgün markasının başarısından haksız gelir elde etmektedir. Dürüstlük kurallarına aykırı davranan davalı internet sitesi, marka hakkını ihlal etmekte ve haksız rekabet oluşturmaktadır. Tüm bu nedenlerle Beşiktaş JK’nın marka hakkına yönelik ihlalin önlenmesi ve durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca haksız rekabet sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılması ile davalı internet sitesine erişimin engellenmesini talep ediyoruz.”

Tüm dünyada öne çıkan Barcelona, Juventus, Milan, PSG, Atlético Madrid, Roma, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir tokenleri merak uyandırmayı başarıyor. Spor takımlarına ekstra gelir sağlayan bu tokenler, kulüp taraftarlarının desteğini bekliyor. Ancak BJK coin şeklinde bir tokenin henüz resmi olarak duyurulmadığını hatırlatmak gerekiyor.