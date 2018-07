Beşiktaş Esports Dünyada Bir İlki Gerçekleştirdi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü bünyesinde kurulan Beşiktaş Esports, dünyada bir ilki gerçekleştirerek kadın CS:GO takımı kurduğunu duyurdu. Kadın Counter-Strike: Global Offensive takımı, bir spor kulübü bünyesine dâhil olan ilk kadın takımı oldu.

Dünyanın en iyi kadın CS:GO takımları arasında gösterilen RES Gaming ile anlaşma imzalayan Beşiktaş Esports, elektronik sporlar dünyasına League of Legends takımı kurarak girmişti. League of Legends takımının ardından FIFA oyuncularını da bünyesine katan ekip, yaptığı yeni açıklamayla birlikte kadın CS:GO dünyasına adım attığını resmi olarak duyurdu.

Beşiktaş ile anlaşma imzalayan kadın CS:GO takımı, kısa bir süre önce Dynasty Gaming bünyesinden RES Gaming’e katılmıştı. RES Gaming’e dahil olmalarının ardından Kopenhag’da düzenlenen turnuvada ikinci olan takım, Katoviçe’deki organizasyondaysa üçüncülük koltuğuna oturmuştu. Takımın Beşiktaş formasıyla ilk maçlarına Portekiz’in Estoril kentinde düzenlenecek GIRLGAMER Esports Festival isimli turnuvaya katılacakları ve 10,000 euroluk ödül için yarışacakları söylendi.

RES Gaming, son olarak Petra “Petra” Stoker ile anlaşma imzalamış ve Anastasia "kr4sylya" Khlobystina isimli oyuncuyu deneme sürecine aldıklarını duyurmuştu. Anlaşmanın ardından Beşiktaş Esports tarafından yapılan resmi açıklamaysa şöyle oldu:

Her yerde ilklerin öncüsü olan Beşiktaşımız, dünyada kadın CS:GO sahnesine adım atan ilk spor kulübü oluyor! Beşiktaş Espor olarak yeni oyuncularımıza hoş geldiniz diyoruz. 🦅

We’re very happy and proud to announce our women CS:GO roster. Welcome to Beşiktaş, ladies!🦅#Beşiktaş pic.twitter.com/hjw5XEzxeg