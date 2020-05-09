Beşiktaş'ta 2 Kişide Koronavirüs Tespit Edildi!

Beşiktaş'ta bir futbolcuda ve çalışanda koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yazılı açıklama yapıldı. İşte yapılan açıklama.

Beşiktaş'ta Koronavirüs Tespit Edildi!

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı"

Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama

👉🏻 https://t.co/wL5AgfyNRX pic.twitter.com/MDpz6ip3Jy — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 9, 2020

Koronavirüste Son Durum

8 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 135.569 olurken toplam can kaybı ise 3.689'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.219, toplam iyileşen hasta sayısı ise 86.396 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 653 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 1.298.806 olduğu açıklandı.