Beşiktaş, YouTube'ta En Çok İzlenen 2. Takım Oldu

Son zamanlarda Avrupa'da yakaladığı başarılar ve sosyal medya üzerinde başlattığı kampanyalarla adından söz ettirmeyi başaran Beşiktaş, şubat ayında YouTube üzerinde en çok izlenilen ikinci takım oldu. Listenin ilk sırasındaysa Barcelona yer aldı.

Yaz transfer döneminde sosyal medya üzerinden "Come to Beşiktaş" videolarıyla yeni futbolcularını duyuran Beşiktaş, dünyanın en çok konuşulan futbol takımı olma unvanını kazanmıştı. Come to Beşiktaş videolarını "Come. Come whoever you are" ismiyle küresel bir reklama dönüştüren Beşiktaş, özellikle Avrupa'daki haber sitelerinde kendisine yer bulmuştu. Bugün yani 14 Mart itibarıyla Bayern Münich ile Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasına çıkacak olan futbol takımı, yakaladığı başarıları YouTube üzerinde taçlandırdı. Beşiktaş’ın şubat ayında dünyada YouTube kanalı en çok izlenen 20 kulüp arasında girdi.

Deportes & Finanzas'ın yaptığı araştırmaya göre, Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalı, bir önceki ay 7 milyon 8 bin 982 görüntüleme sayısı alarak, en çok izlenilen ikinci futbol takımı oldu. 15 milyon izlemeyi geçen Barcelona listenin birinci sırasında kendisine yer bulurken, Beşiktaş'ın ardından 5 milyon 457 bin 171 görüntülenme ile Paris Saint Germain geldi. Listede Manchester City’nin dördüncü, Brezilya kulübü Flamengo’nun ise beşinci sırada yer aldığı görüldü. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih, 3 milyon 812 bin 617 görüntülenme ile 9. sırada yer alırken, dünya devi Real Madrid ise 3 milyon 538 bin 131 görüntülenme ile listede kendine 12. sıraya oturdu.