Bestelediğiniz Müzik, Watch Dogs Legion Oyununda Yer Alabilir

Ubisoft Beyond Good and Evil 2 sonrasında HitRecord ile bir kez daha kampanya başlattı. Eğer Watch Dogs Legion oyununda adınız geçsin istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın deriz.

Aktör Joseph Gordon-Levitt tarafından kurulmuş ve yönetilmekte olan HitRecord, kullanıcıların ürettikleri kısa film ve müzik gibi içerikleri paylaşmalarına ve sonrasında diğer kullanıcıların yeniden miksleyerek veya esas üretici ile iş birliği yaparak ortaya yeni bir şey koymalarına olanak sağlayan bir platform oluyor.

Ubisoft ise HitRecord ile yaptığı ortaklık anlaşması neticesinde Watch Dogs Legion oyununda yer vermek üzere on parça arıyor. Bestelenecek olan parçaların türlerinin Rock, Hip-Hop, Electronica, Pop, Metal ve Punk olması gerekiyormuş. Bir diğer deyişle oyunun ruhuna uygun müzik türlerine yer verilmek isteniyor.

Parça başına $2000 ödenecekmiş. Eğer seçilen parça birden fazla kişinin ortak çalışması ise yani her enstrümanı ayrı bir kişi çalmış, sözlerini ayrı bir kişi yazmış ve şarkıyı da ayrı bir kişi söylemişse bu durumda bahsi geçen $2000 emeği geçenler arasında bölüştürülecekmiş. Şimdilik bulunulan katkının durumuna göre kimin payına ne kadar düşeceğine dair bir kategorilendirme yapılmış değil ama karar mekanizması HitRecord şirketi olacakmış.

İster amatör ister profesyonel olun, müzik ile ilgileniyor ve beste yapmayı seviyorsanız bizce bir şansınızı deneyin. İlgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Seçilen parçaların emektarlarına yapılacak olan ödemenin en erken 2020 yılının Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

PlayStation 4, PC, Stadia ve Xbox One için geliştirilmekte olan Watch Dogs Legion, 6 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak.