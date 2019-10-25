Bethesda'dan Şaşırtan Mobil Oyun Hamlesi

Skyrim, Fallout, Doom gibi serilerle tanınan Bethesda'nın yeni planlarında mobil oyun sektörü yatıyor gibi gözüküyor. Wraithborne ve MonstroCity: Rampage gibi mobil oyunların yapımıcısı olan Alpha Dog Games, hızlı bir kararla Bethesda'ya satıldı.

Bir basın bültenine göre Bethesda Softworks, mobil oyun geliştiricisi Alpha Dog Games'i bünyesine kattı. Konuya ilişkin Bethesda Softworks'ün Geliştirme Başkan Yardımcısı Todd Vaughn “Alpha Dog ekibinin mobil kalite ve deneyim derinliği konusundaki başarılarından etkilendik” ifadelerini kullandı.

Gerçek zamanlı strateji oyunu MonstroCity ve aksiyon-rol yapma oyunu olan Wraithborne ile tanınan Alpha Dog Games'in ne kadara satıldığı henüz bilinmiyorken Bethesda'nın yeni planlarında mobil oyuncuların olduğu düşünülüyor. Ayrıca Fallout Shelter ve The Elder Scrolls: Blades'de Alpha Dog ile çalışılırken, Bethesda'nın daha geniş çeşitlilikte mobil oyunlar yaratması gerektiği belirtiliyor.