Bethesda, DOOM Slayers Club Programını Faaliyete Geçirdi

Geçtiğimiz Aralık ayında DOOM serisi yirmi beşinci yılını doldurmuştu. İlk oyunu 10 Aralık 1993 yılında çıkmış olan seri, zaman içerisinde birçok farklı platformda boy göstermişti. Oyun dünyasının efsane serilerinden olan DOOM serisi için de Bethesda, yirmi beşinci yıla özel bir kutlama videosu yayınlamıştı. Aynı kutlamada da DOOM Slayers Club duyurusu yapılmıştı. Yaklaşık beş ay sonra DOOM Slayers Club sonunda faaliyete geçti.

Hayran kulüpleri oyun dünyasının hemen her alanında karşımıza çıkıyor. Önde gelen yapımların olduğu kadar adı sanı pek fazla duyulmamış oyunların dahi hayran kulüplerinin olduğu oyun dünyasında bu kervana Bethesda da DOOM Slayers Club ile katılıyor. Bethesda hesabınızla giriş yapabileceğiniz program şu anda katılımınıza açık.

Bu programa bağlı olarak isterseniz DOOM (2016) oyunundaki meydan okumaları tamamlayarak, isterseniz de internet sitesinde gezinerek Slayer puanları kazanabilmeniz mümkün oluyor. Toplamda on beş farklı sıralama var. Aylık olarak topladığınız puanlara göre de kulüpteki seviyeniz belirleniyor. Buna bağlı olarak da seviyenize denk gelen unvanı alabiliyor ve yine sıralamanıza denk gelen ödülü kazanabiliyorsunuz. Yani yirmi puan kazanarak UAC "Volunteer" olarak başlayıp, on üç bin puana kadar ulaşarak DOOM Slayer olabilirsiniz. Kazanacağınız ödüller ise DOOM Eternal oyununun senaryo ve çoklu-oyuncu modlarında kullanabileceğiniz karakter görünümlerinden ve DOOM ürünleri için kullanabileceğiniz % 15 oranındaki indirim kuponlarından oluşuyor. Yalnız her seviyeye bir ödül verilmediğini söylemeden geçmeyelim.

"Peki puanlar nasıl toplanıyor?" diye soracak olursanız, neredeyse hemen her şeyden puan toplayabilmeniz mümkün oluyor. Mesela günlük oturum açarsanız 1 puan kazanıyorsunuz. Bir makale okursanız, bir video izlerseniz ve bir DOOM içeriği paylaşırsanız her biri için ayrı ayrı 5 puanınız olacak. DOOM Discord kanalına katılmanız 15, Slayers Club'a katılmanız da güzelinden bir 20 puan getirecek size. Daha fazla detaya şuradan ulaşabilirsiniz.