Bethesda, E3 2019 Konferans Tarihini Duyurdu

Bu senenin E3 fuarı 11 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasınde gerçekleşecek. Önümüzde de nereden baksanız üç aydan az bir zaman kaldı. Haliyle yavaş yavaş sular ısınmaya başlayacak. Los Angeles şehrinde gerçekleşecek olan fuara, Sony hariç bütün ağır toplar katılımda bulunacak. Yeni oyun duyuruları, halihazırda duyurulmuş olan oyunlar ile ilgili güncel bilgiler, yayınlanacak olan fragmanlar ve oynanış videoları derken, oyunlarla yatıp kalkacağımız bir dört gün bizleri bekliyor. Sabırsızlanıyorsunuz, değil mi? Bethesda yavaştan suları ısıtmak adına, fuarda gerçekleştireceği konferans tarihini paylaştı.

İlk olarak 2015 yılının E3 fuarında kendi basın konferansını düzenlemiş olan Amerika menşeli yayıncı, o yıldan bu yana düzenlenen bütün E3 fuarlarında kendi basın konferansını düzenlemeye devam etmişti. Bu sene de bu gelenek bozulmayacak. Twitter üzerinden açıklama yapan Bethesda, 10 Haziran 2019 Pazartesi günü, TSİ 03:30 sıralarında E3 2019 konferansına başlayacak.

Peki bu konferans sırasında bizleri neler bekliyor? Şimdilik pek fazla bir bilgi verilmiş değil ama geçen senenin E3 fuarında duyurulmuş olan DOOM Eternal için derinlemesine bir bakışın atılacağı onaylandı. Bu derinleme bakış sırasında, hiç şüphesiz ki yeni bir fragman ve oynanış videosunun gösterilmesine ek olarak, yeni detaylar da paylaşılacaktır. Tabii ki bir de çıkış tarihi açıklanacaktır ki bildiğiniz gibi oyunun bu sene içerisinde çıkması bekleniyor.

Öte yandan, belki bir The Evil Within 3 ve Amazon listelemesinde karşımıza çıkmış olan Fallout tarzındaki videonun esrarının çözüleceği bir duyuru ile de karşılaşabiliriz. Hatırlayacağınız üzere videoya bağlı olarak, Fallout 3 HD Remaster veya Fallout: New Vegas HD Remaster için bir takım hazırlıkların yapılmakta olduğu iddia edilmişti.

Start speculating! Refresh @WalmartCanada. Most importantly… save the date! #BE3 is coming on Sunday, June 9th (5:30 PM PT).



More details -- including registration -- are coming soon. Can't attend? We will be streaming the whole thing live! #E3 https://t.co/6No81maSXz pic.twitter.com/EIMQjznqsT