Bethesda, Fallout 76 için Fallout 1st Sistemini Faaliyete Geçirdi

Bethesda yaptığı açıklama ile Wastelanders güncellemesinin ertelendiğini duyurmuştu. Esasen bu zamanlarda yayınlanması beklenen güncelleme için önümüzdeki yılın ilk çeyreğini beklemek gerekecek ama oluşan boşluk Private Worlds ile doldurulacak. Türkçe mealiyle Özel Dünyalar adı verilen özel sunucular ile. Bahsi geçen özel sunucular, yeni Fallout 76 güncellemesinin içeriğinde geldi.

Geldi gelmesine de ufak bir sorunumuz var. Özel sunuculara giden yol, Fallout 1st adı altındaki üyelik sisteminden geçiyor. Aylık ve yıllık olarak ikiye ayrılan bu sistemde aylık abonelik $13 (bugünün kuruyla 74.5 TL) ve yıllık abonelik $100 (bugünün kuruyla 573 TL).

"O kadar para bayılmanın karşılığında bize ne verecekler?" diye soracak olursanız, en başta elbette özel bir sunucuya sahip olacaksınız. Daha doğrusu kiralamış oluyorsunuz. Beraberinizde yedi kadar arkadaşınızı davet ederek, ki böylece sekiz kişi oluyorsunuz, haritada dolaşarak karşılaştığınız tehditler ile baş etmeye çalışacaksınız. Bu arada, sadece sunucunun sahibinin Fallout 1st abonesi olması gerekiyor. İstemezseniz tek başınıza oynayabilmeniz de mümkün. Oynanış sistemi ise Adventure modunun aynısı olacak. Eğer isterseniz özel sunucularınızın dışında ayrı bir ekip oluşturarak herkesi tek seferde oraya geçirebileceksiniz.

Zaman ilerledikçe özel sunucular daha büyük inşa alanları, artırılmış C.A.M.P. bütçeleri ve Workshop devamlılığı gibi özellikler ile gelişmeye devam edecek.

Özel sunucular dışında Atomic Shop'lardan istediğinizi alabileceğiniz 1.650 Atoms hediyeniz olacak. Bununla birlikte Atomic Shop indirimleri de olacak.

Fallout 1st aboneliğiniz süresince Scrapbox adı verilen bir sistem de beğeninize sunulacak. Size özel olacak bu sistem sayesinde, üretim yapmak için biriktirdiğiniz eşyaları burada istif edebileceksiniz. Haliyle de Stash Box'ınız tıklım tıkış olmayacak ve sadece işinize yarar olanları tutabileceksiniz. Çünkü, Scrapbox istif açısından sınırsız olacak. Gerekli gereksiz her şeyi atabileceksiniz.

Aboneliğinizin size sağlayacağı en büyük yararlardan bir tanesi Survival Tent. Buna bir nevi operasyon üssü de diyebiliriz. İçinde zula, uyku tulumu, Scrapbox, yemek pişirme bölümü ve enstrüman bile bulunuyor. Kurulumunu yaptığınızda ekstradan ve ücretsiz bir hızlı seyahat noktası görevi de göreceği için bir bakıma mobil hızlı seyahat noktası da diyebiliriz.

Özel Ranger Armor Outfit, ikonlar ve emoji paketleri de abonelere sunulacak olan özel içeriklerin arasında yer alıyor.

Bu ay Fallout 1st dışında bir de sezon etkinliği olacak. Mischief Night adı altında başlayacak olan etkinlik, 29 Ekim 2019 Salı günü TSİ 19.00 sıralarında başlayacak ve 5 Kasım 2019 Salı günü TSİ 20:00 sıralarında sona erecek. Her saat başlayacak etkinlikte ortalığı birbirine katarken, tebelleş olacak Whitespring Elite Security Force ile de başa çıkmanız gerekecek. Neticede JES-2R sizden memnun kalırsa, kostümler, balkabağı feneri, iki kat deneyim puanı ve daha birçok eşya kazanabileceksiniz.