Bethesda, Fallout 76'nın Wastelanders Paketi için Test Gerçekleştirecek

Fallout 76 oyununun sıradaki genişletme paketi Wastelanders olacak. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyordu ama sonradan bu yılın ilk çeyreğine ertelenmişti. Bethesda Softworks henüz net bir tarih duyurusunda bulunmadı ama görünen o ki az bir zaman kaldı. Eğer isterseniz genişletme paketini yayınlanmasından önce deneme fırsatınız olabilir.

Amerika menşeli yayıncı, Fallout 76 sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 17 Ocak 2020 tarihinde başlayacak testin duyurusunu yaptı. Özel sunucular üzerinden gerçekleştirilecek olan test ile şanslı oyuncuların Wastelanders genişletme paketini denemelerine olanak tanıyacak. Eğer siz de bu şanslı oyuncuların arasında olmak istiyorsanız buradan kaydınızı yaptırarak şansınızı deneyebilirsiniz.

Son kayıt tarihinin 15 Ocak 2020 Çarşamba günü TSİ 02:00 olduğu belirtilmiş. Bethesda Softworks test için küçük bir grubun seçileceğini de söylüyor. Bir diğer deyişle seçilecek oluşunuzun bir garantisi yok.

Son olarak bahsi geçen test sadece PC platformunda gerçekleştirilecek. Bu süreçte, gizlilik sözleşmesi kapsamında genişletme paketi ile ilgili canlı yayın ve bilgi paylaşımı yapmak kesinlikle yasak olacak. Ayrıca kaydedilmiş olan ilerleme korunacak ve oyuncular daha sonradan geri döndüklerinde kaldıkları yerden devam edebilecekler.