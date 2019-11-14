Bethesda, Human Head Studios Çalışanlarıyla Yeni Bir Stüdyo Açtı

Bu hafta hem bir oyun stüdyosuna veda ettik, hem de yeni bir oyun stüdyosuna merhaba dedik. Human Head Studios beklenmedik bir şekilde kepenk kapattı ama çok geçmeden Roundhouse Studios olarak geri döndü.

Human Head Studios, 1997 yılında eskiden Raven Software çatısı altında çalışan altı geliştirici tarafından kurulmuştu. İlk oyunu Rune olan stüdyo, zaman içerisinde Prey ve The Quiet Man ile karşımıza çıkmıştı. Önceki gün satışa sunulan Rune II sonrasında ne yazık ki kapandığı duyuruldu.

Stüdyonun kapanmasından kısa bir süre sonra, Bethesda Softworks yaptığı duyuru ile Wisconsin eyaletindeki Madison şehrinde Roundhouse Studios adıyla yeni bir stüdyo açtı. Her ne kadar stüdyo yeni olsa da bir bakıma Human Head Studios reenkarnasyonu olarak görülebilir. Çünkü kapanan Human Head Studios çalışanlarından oluşuyor. Kurucu Ortak Chris Rhinehart ise yeni stüdyonun başına getirilmiş. Bununla birlikte Roundhouse Studios çatısı altında henüz duyurusunun yapılmadığı yeni projeler üzerinde çalışılmaya da başlanmış.

Human Head Studios ile ilgili yaşanan gelişme sonrasında bir basın bildirisi yayınlayan eski Kurucu Ortak Chris Rhinehart, "Üzücü bir şekilde Human Head Studios'u kapatmak zorunda kaldık. Kurduğumuz ekibin tutkusu ve yaratıcılığından dolayı bilhassa yıkıcı bir etki yarattı." yorumunda bulundu ve devam etti. "Yardım için Bethesda şirketindeki arkadaşlarımızı aradık ve ekibimizdeki aynı yaratıcılığı ve tutkuyu gördüler. Roundhouse Studios'un kurulmasından sonra, Bethesda her bir Human Head çalışanına yeni şirkette bir pozisyon teklif etti. Bildiğimiz ve hayran olduğumuz şirketin bir parçasıyken ekibimizin bir arada kalacak olması, sevdiğimiz işi sürdüreceğimiz için heyecanlıyız."

Bethesda Softworks ve Human Head Studios geçmişte daha sonradan iptal edilen Prey devam oyunu Prey 2 üzerinde birlikte çalışmışlardı. Yıllardan sonra tekrar bir araya gelmiş olmaları hoş bir duygu olsa gerek. Bakalım yeni stüdyodan gelecekte ne tür oyunlar göreceğiz? Yaşanacak yeni gelişmeleri merakla takip ediyor olacağız.