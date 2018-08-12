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Bethesda İkinci El Oyun Satışını Yasaklıyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Oyun

Skyrim, Fallout, Doom gibi oyunların yapımcısı olan Bethesda yeni bir karar almış gibi gözüküyor. Yapımcı, Bethesda internet üzerinden ikinci el oyun satmak isteyen kişilere yasadışı işlemde bulunduklarını ve gerekilenleri yapılacağını söyledi.

Pek çok oyuncu fiziksel olarak satın aldığı oyunu oynadıktan sonra çeşitli siteler üzerinden bu oyunları satmak istiyor. Ancak Bethesda Softworks kendi oyunlarının satışını arttırabilmek adına ikinci el oyun dünyasına savaş başlatmış durumda. Bethesda, geçtiğimiz günlerde The Evil Within 2 oyununu satmak isteyen bir kullanıcıyla iletişime geçerek kullanıcıyı uyardı.

İkinci El Oyun Satışı Yapmak Yasadışı

Amazon üzerinden pek çok oyuncuya mesaj gönderdiği söylenen Bethesda'nın hukuk şirketi Vorys açıklama yapma gereksiniminde bulundu. İkinci el oyunların yetkili kişiler tarafından satılmadığını ve bundan dolayı yasadışı olduğunu savunan hukuk şirketi Vorys, telif haklarının korunma gerekliliğinden de bahsetti.

"Sattığınız tüm Bethesda ürünlerinin listesini paylaşın ve artık Bethesda ürünlerini satmayı bırakın. Sattığınız tüm Bethesda ürünlerinin kaynaklarını tanımlayın yoksa size karşı bir dava açacağız." şeklinde bir mesajla kullanıcılara uyarılarda bulunan şirket, ikinci el oyun satışında büyük bir ambargo koymayı başaracak gibi gözüküyor.

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