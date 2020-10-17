Yeni Bethesda Oyunları için Kötü Haber

Microsoft’un ZeniMax Media şirketini satın alması sonrasında Bethesda oyunlarının da Microsoft bünyesine geçmesi ile kafalarda bir soru işareti oluşmuştu: Sıradaki Bethesda oyunları PlayStation için de gelecek mi? Phil Spencer, konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Microsoft, ZeniMax Media şirketini satın almıştı. Amerika menşeli şirket Bethesda için bir çatı şirketi olduğu için, bünyesindeki stüdyolar ve oyunlar artık Xbox Game Studios ailesinin birer parçası haline gelmişlerdi. Bu durum haliyle kafalarda cevabı çok merak edilen önemli bir sorunun belirmesine neden oldu: Bundan sonra duyurulacak ve satışa sunulacak olan Bethesda oyunlarının diğer platformlar açısından akıbetleri ne olacak?

Yaşanan gelişmenin hemen ardından bir açıklama yapan Xbox patronu Phil Spencer, yayıncının yeni duyurulacak olan oyunlarının PC ve Xbox konsollarına doğrudan çıkacak olmasının yanı sıra diğer konsollar açısından tek tek değerlendirileceğini ve çıkıp çıkmayacaklarına karar verileceğini söylemişti. Bu da her oyunun diğer platformlarda görülmeyeceğinin işaretini vermiş gibiydi.

Bethesda Oyunları PlayStation için de Yayınlanacak Mı?

Yakın bir zaman önce ise Kotaku, Spencer ile yeni bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında, Elder Scrolls VI oyununu PlayStation platformuna çıkartmadan Bethesda için yapılan yedi buçuk milyon dolar değerindeki yatırımın karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir soru soruldu. Soruyu geçiştirmek yerine detaylı bir cevap veren Xbox patronu Phil Spencer, anlaşmanın oyunları oyuncu kitlesinden kopartmak için yapılmadığını ve daha fazla kişinin oyun oynamasını istediklerini söyledi. Bununla birlikte, “İnsanların nerede oyun oynayacaklarını ve elimizdeki cihazların sayısını düşündüğümde ki xCloud’umuz, PC’miz, Xbox Game Pass’imiz ve konsol kitlemiz var, bu anlaşmanın bizim açımızdan yararlı olması için o oyunları desteklediğimiz platformların haricindeki platformlara çıkartmak zorunda değilim.” diye de sözlerine ekledi.

Görünüşe göre Microsoft, Bethesda bünyesinden çıkacak olan oyunları başta PlayStation olmak üzere diğer platformlara çıkartmayı düşünmüyor. En azından Spencer tarafından yapılan açıklama buna işaret. Elbette geliştirilme aşamasında olan The Elder Scrolls VI ve Starfield ile ilgili merak edilen detaylar açıklanmaya başladığında bunu daha net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.