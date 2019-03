Bethesda, Oyunlarını Steam Mağazasına Getirmeye Devam Edecek

Son dönemde bir Epic Games Store fırtınasıdır esiyor. İlk olarak The Walking Dead: The Final Season oyununun son iki bölümünün mağazaya özel olmasının ardından, Tom Clancy's The Division 2, Metro: Exodus, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human, Heavy Rain, Control ve The Sinking City gibi büyük yapımlar da bu kervana katıldılar. Her ne kadar anlaşmalar senelik olsa da bu durum yine başta Steam olmak üzere diğer çevrimiçi mağazaların ve kullanıcılarının canını sıkmış durumda. Epic Games Store kullanmayı istemeyip de oynamayı çok istediğiniz bir oyunu bir sene bekleyecek olmak, elbette fazlasıyla can sıkıcı bir durum.

Hal böyle olunca da oyun dünyasının önde gelen geliştiricilerinin ve yayıncılarının birer birer Epic Games mağazasına kaymaya başlayıp başlamayacakları endişesi boy göstermişti. Neyse ki Bethesda bu listeye dahil olmayacak. Amerikan menşeli yayıncı ve geliştirici, yoluna Steam ile devam edeceğini duyurdu.

Twitter üzerinden yeni bir açıklama yapan Bethesda, geliştirilme aşaması devam etmekte olan RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot ve DOOM Eternal oyunlarını oyuncularla Steam üzerinden buluşturacağını duyurdu. Bu listeye sonradan, bu yılın son çeyreğinde Fallout 76 da dahil olacak.

We’re pleased to announce that RAGE 2, Wolfenstein: Youngblood, Wolfenstein: Cyberpilot, and DOOM Eternal will be released on Steam as well as https://t.co/p0BARqmTBp. We will also be bringing Fallout 76 to Steam later this year. — Bethesda (@bethesda) 25 Mart 2019

Bu oyunların aynı zamanda Bethesda şirketinin kendi platformu, Bethesda.net üzerinden de satışa sunulacağını söylemeden geçmeyelim.

Yapılan bu duyuru tabii ki Valve, Steam ve listedeki oyunları bekleyen PC kullanıcıları için yüreklere su serpen bir haber oldu. İlerleyen zamanlarda bakalım daha başka hangi yayıncılar ve geliştiriciler bunun gibi duyurular ile karşımıza çıkacaklar. Beklemedeyiz.