Bethesda, QuakeCon 2019'da Fallout 76 İçerikleriyle İlgili Yeni Detaylar Paylaştı

25 Temmuz 2019 tarihinde başlayan QuakeCon 2019 bugün itibarıyla sona erdi. Bethesda Softworks bu etkinlik sırasında ağırlığı DOOM serisine vermiş olsa da bünyesindeki bir diğer önemli yapım olan Fallout 76’yı unutmadı. Amerikan menşeli yayıncı, düzenlediği panelde Fallout 76 için yayınlanacak içeriklerle ilgili yeni detaylar paylaştı.

Öncelikle Nuclear Winter haritasına Morgantown isimli yeni bir bölge eklenecek. Morgantown Airport ve Vault-Tec University gibi mekanların bulunacağı bu bölgede ayrıca büyük bir gölle de karşılaşacakmışız. Morgantown bölgesinde Grafton Monster gibi farklı türde PvE düşmanlarının olacağı da söyleniyor.

Panelin ilerleyen kısımlarında Raid görevlerine değinildi. Hatırlayacağınız üzere E3 2019 fuarındaki Bethesda sunumunda Fallout 76 oyununa Raid görevlerinin geleceğini öğrenmiştik. QuakeCon 2019 etkinliğindeki panelde ise Vault 94 ile gelecek olan görevler için 20 Ağustos 2019 tarihinin belirlenmiş. Raid görevleri dört kişilik takımlarla gerçekleştirilecek ama isterseniz tek başınıza oynamanız da mümkün olacak. Her ne kadar bu zorlayıcı olacaksa da, yardım almadan bitirmek imkansız değilmiş.

İlk görev fazlaca bulmaca tabanlı olacakmış. Üç farklı zorluk derecesi bulunacakmış ve üst seviye zorlukta daha fazla ödül kazanacakmışız ama bizi bir geri sayım sayacı bekleyecek. Raid'lerden alacağımız ödüllerin arasında gizliliği geliştirecek Potted Plant adı verilen yeni bir Power Armor tipi de olacak. Raid görevlerini tekrarlayarak zırh setini tamamlamanız durumunda ek bir ödül kazanacaksınız. Bu ödüllerden bazıları görev sırasında düşeceği için nihayetinde başarısız olsanız dahi eliniz boş dönmeyeceksiniz. Geliştirici ayrıca ekip ikinci bir Vault üzerinde de çalışıyormuş. Şimdilik herhangi bir tarih verilmiyor ama fazla beklemeyeceğimiz söyleniyor.

Amerikan menşeli yayıncı tarafından değinilen detayların arasında Wastelanders da var. E3 2019 fuarında bu Sonbahar mevsiminde yayınlanacak olan güncelleme ile yapay zeka karakterlerinin Fallout 76 oyununa geleceği duyurulmuştu. Kasım ayında yayınlanması hedeflenen bu güncellemenin oyunun geneline büyük bir etki edeceğini söylüyor Bethesda. Öyle ki yağmacılar, yeni yerleşkeler, rastgele karşılaşmalar, bir tanesi Cult of the Mothman olmak üzere diyaloga girebileceğimiz alt topluluklar, araştırma görevi dizileri, Gauss tüfekleri, yeni plazma silahları, yaylar, oklar ve çok daha fazlası gelecekmiş.

Hazır diyaloglardan bahsetmişken, Proje Lideri Jeff Gardiner Fallout 76 oyununa getirilecek olan diyalog sisteminin Fallout 3 oyunundaki diyalog sistemine benzetileceğini belirtti. Bununla birlikte Wastelanders güncellemesiyle itibar sistemi de gelecek Fallout 76 oyununa ve toplulukların gözündeki durumumuz da diyalog seçimlerinin belirlenmesine etki edecek. Bir diğer deyişle Fallout 3 oyunundaki diyalog sistemine uzun bir aradan sonra merhaba diyeceğiz.

Fallout 76 oyununa yardımcı karakterler de geri dönecek. Kamp alanında karşımıza çıkacaklar ve belirli araştırma görevlerinde de yanımızda olacaklar. Bununla birlikte dilediğiniz takdirde aranızda duygusal bir ilişki de gelişebilecekmiş.

Bethesda tarafından verilen detayların arasında Legendary Perk sisteminin geleceği de duyuruldu. Karakterinizle ellinci seviyeye ulaştığınızda SPECIAL Legendary yapabilecek ve sonrasında da bu hane için özel yeni Perk kartları seçebileceksiniz. Yaptığınız ayarlamalar New Game+ seçeneğiyle ilişkili olacak. Yani yeni bir karakter ile başladığınızda Legendary Perk'ler seçebileceksiniz.

Son olarak, oyuncular tarafından yoğun bir şekilde talep edilen özel sunucuların beklenenden yakın bir zamanda geleceği söyleniyor.