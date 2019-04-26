Bethesda, RAGE 2'yi Özetleyen Yeni Bir Fragman Yayınladı

id Software ve Avalanche Studios tarafından geliştirilmekte olan RAGE 2 için oldukça az bir zaman kaldı. Yayıncılığı Bethesda tarafından yapılacak olan açık dünya oyunu, PlayStation 4, PC ve Xbox One için 14 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacak. Çıkış tarihi öncesinde yeni bir fragman yayınlayan Bethesda, bizler için RAGE 2'yi özetliyor.

RAGE için bir devam oyunu olacak RAGE 2, ilk oyununun otuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçecek. Dünyaya çarpan göktaşının yaşattığı felaketten bu yana geçen bu sürenin sonunda, insanlıktan geriye kalanlar en nihayetinde dünyanın yaralarını sarmanın bir yolunu buluyorlar. Bu sayede dünyaya alışık olduğumuz yaşam geri dönmeye başlıyor. Çorak arazi verimli ormanlara, sulak alanlara ve hatta bozkırlara kavuşuyor. Ticaret gelişiyor ve Wild West isimli yeni bir topluluk türü ortaya çıkıyor. Ne var ki bu gelişim ile ilk oyundan da tanıdığımız The Authority de geri dönüyor. Dönmese şaşardınız, değil mi? Amaçları ise bu kaynakları ele geçirerek kendi yararlarına kullanmak.

RAGE 2 oyununda Walker isimli bir karakteri yöneteceğiz. Kendisi Rangers topluluğundan geriye kalanlardan bir tanesi. Ne var ki The Authority örgütünün saldırısına uğraması sonucunda elinde avucunda ne varsa alınmış. Bu hadise sonrasında intikam arayışına giren Walker, örgütün baskıcı rejimini sonsuza kadar bitirmek için yola çıkıyor.

Aşağıdan izleyebileceğiniz yeni RAGE 2 fragmanında ise senaryo boyunca Goon Squad, Immortal Shrouded, River Hogs, Abadon Mutants gibi karşımıza çıkacak olan çok çeşitli düşmanlara ek olarak, bu düşmanlarımıza karşı kullanabileceğimiz BFG 9000, Wingstick, Grav-Dart Launcher, Firestorm Revolver, Hyper Cannon, Charged Pulse Cannon ve Smart Rocket Launcher gibi birbirinden kuvvetli silahlarımız ve Shatter, Slam, Vortex, Dash, Barrier ve Overdrive isimli süper silahlarımız da gösteriliyorlar.

RAGE 2 oyununda bizlere oldukça büyük bir harita sunulacak. Ne var ki bu harita üzerinde görevlerden görevlere koşup düşman avlamananın haricinde pek çok şey yapabileceğiz. Mesela Ark adı verilen güvenli bölgeleri ele geçirerek silahlarımız ve ekipmanlarımız için geliştirmeler yapabilmenin yanı sıra yeni silahlar alabilmek gibi. Bunların dışında adrenalin dolu konvoy savaşları, ilk oyundan aşina olduğumuz araç derbileri ve Mutant Bash TV de geri dönecek. Mutant Bash TV, Northern Wasteland taraflarında bulunan bir televizyon stüdyosu ve tek programları da Mutant Bash. Bu program, RAGE 2 oyununun bir nevi Survival modu diyebiliriz. Arena savaşlarının gerçekleştirildiği bu program kapsamında oyunda Chamber of Laughs, Monkey Business, One Armed Mutant ve Shipwreck Cove olmak üzere dört farklı arena bizleri bekleyecek. Bu arenalara giderek, yaratık ordularıyla göğüs göğüse çarpışabileceksiniz. Galip gelmeniz durumunda da verdiğiniz mücadeleye değecek ödülleriniz olacak.

Genel olarak bir hafıza tazelemek istiyorsanız veya RAGE 2 ile ilgili önceki haberlerimizi kaçırdıysanız, bu haberimiz ile oyunun çıkışı öncesinde güzel bir hazırlık yapabileceğiniz fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!