Bethesda Softworks, GeForce Now'dan Çıkarıldı

Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketi olan Nvidia, video oyun ve yazılım şirketi Bethesda Softworks’e ait oyunların, kısa süre önce hayata geçen bulut oyun platformu GeForce Now’dan kaldırıldığını duyurdu. Kalkan oyunlar arasında ünlü video oyun serisi Fallout da bulunuyor.

Yaklaşık 2 hafta önce lisans konusunda anlaşamadıkları gerekçesiyle, beta sürümünde platforma dahil olan Activision Blizzard oyunlarının, platformun ticarileşmesinin ardından yayından kaldırıldığını açıklayan Nvidia şirketi, Bethesda Softworks’e ait oyunların da GeForce Now’dan kaldırıldığını duyurdu.

Haberler GeForce Now için Hiç İyi Değil

Nvidia’nın GeForce Now bulut oyun hizmeti, bu ayın başlarında beta sürümünden çıkarılmıştı. Şirket, şimdi de Fallout ve The Elder Scrolls gibi Bethesda Game Studios serisinin yanı sıra Doom gibi id Software yayınlarının sahibi olan büyük yayıncı Bethesda Softworks'ün oyunlarının da servisten çıkarıldığını söylüyor.

GeForce Now'ın bir lisans anlaşmazlığı nedeniyle, tüm Activision Blizzard oyunlarına erişimini kaybetmesinden sadece bir hafta sonra gelen bu bilgi, bulut oyun platformu için hiç de iyi olmadı. Görünüşe göre Nvidia, GeForce Now hala betadayken Activision Blizzard oyunlarına erişim sağlayabildi. Ancak hizmet, ticari bir ürün haline geldiğinde ve Nvidia bunun için ayda 5 dolar tahsil etmeye başladığında, oyunlara erişimde sorun yaşandı.

Bu haberler, GeForce Now için iyi olmasa da Nvidia, GeForce Now'ın, CD Projekt Red'in çok beklenen Cyberpunk 2077'yi alacağını duyurarak, bulut oyun sistemini gündemde tutmayı başardı.