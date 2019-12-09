Bethesda, The Elder Scrolls: Legends'ı Geliştirmeyi Bırakıyor

Bethesda, Heartstone gibi kart oyunlarının artan popülaritesine bir cevap olarak, The Elder Scrolls: Legends'ı 2017 yılında birkaç platform için (Android dahil) piyasaya sürmüştü. Oyun ilk başlarda biraz başarılı olsa da Elder Scrolls ismi bile oyunu kurtarmaya yetmedi ve şimdi de Bethesda artık oyunu geliştirmeyeceğini açıkladı.

Bir topluluk yöneticisi, “Öngörülebilir gelecek için yeni içerik geliştirmeyi ve yayınlamayı durdurma kararı aldık. Yine de hala tüm platformlarda The Elder Scrolls: Legends'ı indirip oynayabilir ve hem çevrimiçi olarak hem de tek oyunculu modlarda rekabet edebilirsiniz. Oyuna aylık ödül kartları ve düzenli oyun etkinlikleri ile destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ancak ilginç olan şu ki, oyunun Asya için Gaea Mobile Limited tarafından geliştirilen alternatif versiyonu hala aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor, yani en azından şimdilik. Gaea kısa süre içerisinde oyun üzerinde çalışmayı bırakabilir. Yine de şimdilik Asya’daki oyun severler rahat bir nefes alabilir.

Bethesda, oyunda çok fazla kullanılmamış potansiyel olduğunu söyleyerek, oyunun orijinal geliştiricisi Dire Wolf Digital ile 2018 yılında yollarını ayırmıştı. O zamandan bu yana The Elder Scrolls: Legends, Sparkypants Studios tarafından geliştiriliyordu.

Ayrıca konsol için de bir sürümün piyasaya çıkarılması planlanıyor fakat bu plan henüz gerçekleşmiyor.