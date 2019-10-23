Bethesda ve id Software, DOOM 64'ün Oynanış Fragmanını Yayınladılar

Daha önceden PEGI ve Avustralya menşeli derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilen DOOM 64, 20 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, PC, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak. Ertelenen DOOM Eternal'ı ön-sipariş ile satın alanlara hediye olarak verilecek ama bağımsız olarak da satın alabileceksiniz. Bethesda Softworks ve id Software oyun için kısa bir oynanış videosu yayınladılar.

Televizyon reklamı tadında yarım dakikalık olan oynanış fragmanında, ilerleyişimiz boyunca karşımıza çıkan bölümleri görebiliyoruz. Ayrıca Zombieman, Demon, Baron of Hell, Cacodemon, Imp, Hell Knight ve Arachnotron dahil birçok farklı şeytan türünü ve çatışmalarımız sırasında kullanabileceğimiz mühimmat da ekranımıza geliyor.

Keyifli seyirler dileriz!

DOOM 64 konusu

1997 yılında Nintendo 64 için özel olarak satışa sunulan oyun, DOOM II: Hell on Earth için bir devam niteliğinde geliştirilmişti. Mars gezegeninin Deimos ve Phobos uydularında geçen oyunda, ordu iki uyduyu şeytanları öldürmesi umuduyla yüksek derecede radyasyonla bombalıyor. Bu eylem ilk etapta etkili olsa da şeytanların kökünü kurutmada başarılı olamıyor. Ölü şeytanları diriltebilen gizemli varlık, oldukça kuvvetli bir ordu ile geri dönüyor. Saldırıda hayatta kalmayı başaran biz ise her zaman olduğu gibi elimize silahlarımızı alarak temizliğe girişiyoruz.