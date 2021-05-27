Lahanayla Betondan Güçlü Yapı Malzemesi Elde Edildi

Bilim insanları, lahana ile betondan güçlü yapı malzemesi elde etti. Tokyo Üniversitesi Endüstri Bilimleri Enstitüsünden bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada gıdalardan dayanıklı, güçlü yapı malzemelerinin nasıl yapılacağı bulundu.

Lahana ile Betondan Güçlü Yapı Malzemesi Yapıldı

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir rapora göre her yıl milyonlarca ton gıda israf ediliyor. Bu yiyeceklerin bir kısmı tüketim yetersizliğinden israf edilirken bir kısmı da son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle kaybediliyor.

Her yıl milyonlarca tonluk gıdanın israf edilmemesi için araştırmacılar uzun bir zamandır artık tüketilemeyecek yiyeceklerin nasıl değerlendirilebileceğinin yöntemlerini araştırıyor. İsraf edilen yiyeceklerin geri dönüştürülmesi üzerine bir çalışma gerçekleştiren bir araştırma ekibi, gıdaların nasıl değerlendirilebileceğinin farklı bir yolunu ortaya çıkardı.

Tokyo Üniversitesi Endüstri Bilimleri Enstitüsünden bir araştırma ekibi, gıdalardan dayanıklı ve güçlü yapı malzemelerinin nasıl yapılabileceğinin bir yolunu keşfetti. Çalışmanın yazarlarından biri olan Yuya Sakai, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada hedeflerinin en az bir beton kadar güçlü malzeme geliştirmek için deniz yosunu ile normal bir gıda artığını kullanmak olduğunu belirtti.

Sakai, yenilebilen yiyecek atıklarını kullanmaları sebebiyle geri dönüşüm sürecinin bir parçası olan malzemelerinin lezzeti üzerinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir etkisinin olup olmadığını belirlemek istediklerini de ifade etti.

Araştırma ekibi, ahşap tozunu inşaat malzemelerine dahil etmek için ağırlıklı olarak sıcak presleme tekniğini kullandı. Ekip, odun yerine vakumla kurutma yöntemini tercih etti ve soğan, meyve kabukları ve lahana gibi çeşitli yiyecek atıklarını öğütmeye başladı.

Araştırmacılar, işleme tekniğinin gıda tozunun su ve baharatlar ile karıştırılması ve karışımın yüksek sıcaklık değerine sahip bir kalıba presleme aşamalarından geçtiğini söyledi. Bu işlemlerin ardından bal kabağının kabuğu haricinde ortaya çıkan ürünlerin tamamı, ekibin güç testini başarılı bir şekilde geçmeyi başardı.

Betondan güçlü yapı malzemesi üzerinde çalışan araştırmacılar, bal kabağı sorunu için alternatif bir çözüm yolu geliştirdi. Proje için iş birliğinde bulunan Kota Machida, betondan üç kat daha güçlü bir malzeme üreten Çin lahanasının yapraklarının daha zayıf kabak bazlı malzeme ile karıştırılabileceğini keşfettiklerini belirtti.

Malzemeler yenilebilir kaldı ancak ekip çiğnemenin zor olup olmadığını söylemedi. Malzemelerin dört ay boyunca açık havaya maruz kalması dahi tadı üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadı. Çürüme veya böcek sorunu meydana gelmedi.