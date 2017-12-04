Beyaz Saray Çalışanlarına Telefon Yasağı Getiriliyor

Beyaz Saray, çalışanlarına cep telefonu yasağı getirmeye hazırlanıyor. İş yerinde kişisel telefonları yasaklama kararının sebebi olarak siber güvenlik kaygıları gösterildi.

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin, kişisel telefonunun Ekim ayında hacklenmesi, cep telefonu yasağının alınmasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi. Söz konusu hack olayından sonra düzenlemeyi gündeme getiren Beyaz Saray kurmayları, böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almak istediklerini belirtti.

Yönetimden alınan bilgilere göre, iş yerinde kişisel telefonları yasaklamanın sebebi bir siber-güvenlik meselesi, yani medyaya olabilecek bilgi sızıntılarını engellemek değil. En azından bunun ikinci planda kaldığını söyleyebiliriz.

Bununla birlikte sürecin henüz tamamlanmadığını ve yasağın teklif aşamasında olduğunu da belirtelim. Dolayısıyla cep telefonu yasağının kabul edilip edilmeyeceği, onay verilirse ne zaman yürürlüğe gireceği gibi detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Trump'ın Kullandığı Telefon Olay Olmuştu

ABD Başkanı seçilmeden önce Android telefon kullanan Donald Trump'ın, göreve geldikten sonra Gizli Servis'in baskısıyla Obama döneminde olduğu gibi güvenliği artırılmış bir BlackBerry kullanması bekleniyordu.

Neredeyse her söylemiyle gündem olmayı başaran Trump'ın, Gizli Servis'i dinlemediği ve hala güvenlik seviyesi bir hayli düşük olan Android cihazı kullandığı ortaya çıkmıştı. Fakat Trump'ın güvenlik konusundaki rahat tavrını artık bıraktığını da söyleyelim. ABD Başkanı şu anda iPhone kullanıyor.

Öte yandan Trump'ın Apple ile oldukça ilginç bir mazisi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ABD'de bir terör saldırısı olmuş ve teröristin iPhone kullandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine FBI, Apple'dan telefonun verilerine ulaşmak için yardım istemiş fakat Apple tarafından bu talep geri çevrilmişti. Trump da bundan dolayı Twitter üzerinden takipçilerini Apple'ı boykot etmeye davet etmişti.

Böyle bir yasağın olası tehditleri engelleyebileceğine katılıyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.