Beyaz Saray Doktoru Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi

Beyaz Saray doktoru Koronavirüs aşısı için tarih verdi. Dr. Anthony Fauci en erken aşının Aralık ayına kadar onaylanmasını öngörüyorken, aşı karşıtlarına ilişkin endişeli olduğunu söylüyor. Bildiğiniz üzere Koronavirüsü önemsemeyen isimlerin başında Başkan Trump geliyor.

ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıkları uzmanı, güvenli ve etkili Koronavirüs aşısının olup olmayacağını bu yıl bitmeden önce bilineceğini söyledi. Dr. Anthony Fauci, ABD için Koronavirüs aşısının Kasım sonu veya Aralık başında gelebileceğini öngörüyor, ancak 2021'den önce herkesi aşılamak için yeterli doz olmayacağı konusunda uyarıyor.

Beyaz Saray doktorundan Koronavirüs aşısı için tarih

Dr. Anthony Fauci, COVID-19 aşısının "güvenli ve etkili" olduğu kanıtlanırsa dağıtıma çıkabileceğini söyledi. Beyaz Saray Koronavirüs Gücü görevlisi BBC'ye verdiği röportajda, ilk dozların belirli bir önceliklendirmeye göre dağıtılacağını ve Koronavirüs aşısının yaygınlaşması için 2021'nin beklenmesi gerektiğini düşünüyor.

Ayrıca Fauci'ye göre aşı bulunsa dahi, halk sağlığı önlemlerinin devam etmesi gerekecek. Yapılacak testlerle birlikte halk sağlığının kontrol altında tutulması gerektiğini belirten Dr. Fauci; maske, sosyal mesafe gibi kuralların 2021'de de devam edeceğine işaret ediyor.

“Bir aşının güvenli ve etkili olup olmadığını Kasım ayı sonu, Aralık başı itibarıyla öğreneceğiz. Güvenli ve etkili bir aşıya sahip olduğunuzda veya birden fazla aşının testine başladığınızda, aşıya ihtiyaç duyan insanlara mümkün olan en kısa sürede nasıl ulaştırabilirsiniz? Aralık ayında mevcut olacak doz miktarı kesinlikle herkesi aşılamak için yeterli olmayacak, 2021'de birkaç ay beklemeniz gerekecek."

Faz-3 testlerinden başarılı çıkabilen Koronavirüs aşısının ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılması gerektiğini söyleyen Fauci, daha sonrasında ise komplikasyon riski yüksek olduğu düşünülen kişilere öncelik verileceğini ifade etti.

"Salgının dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmek için nüfusun önemli bir bölümünü aşılamaktan bahsettiğinizde, bu büyük olasılıkla 2021'nin ikinci veya üçüncü çeyreğinde olmayacak."