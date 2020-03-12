Beyaz Saray Koronavirüs Savaşında Sosyal Medya Şirketlerinden Yardım İstedi

Beyaz Saray, sosyal medya şirketlerinden koronavirüs konusunda yardım etmeleri konusunda isteklerde bulundu. Hatta içerden bilgi veren kaynaklara göre yetkililer Facebook, Twitter ve Google gibi şirketlere adeta yalvardılar.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünyanın dört noktasına yayılan koronavirüs COVID-19 konusunda ABD büyük sıkıntıya girmişti. Ülkenin özellikle Doğu kanadında virüs yayılmaya devam ederken, Beyaz Saray yönetimi salgına karşı önlemler almaya başlamıştı. Önlemler kapsamında Çarşamba günü Facebook, Google, Amazon, Microsoft, IBM ve Twitter gibi şirketlerle görüşen Beyaz Saray yetkililerinin, konuyla ilgili yalvardıkları dile getirildi.

Görüşme sonrasında açıklama yapan ABD Baş Teknoloji Sorumlusu Michael Kratsios, "Teknoloji şirketleri ve büyük çevrimiçi platformlar, bu çok yönlü çabada kritik bir rol oynayacaklar. Bugünkü toplantı ileriye doğru bir başlangıç yolunu belirledi ve bu önemli sohbete devam etmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. ABD Hükumeti, şirketlerden yanlış bilgilerin yayılmasını engelleme konusunda yardım istemişti.

Beyaz Saray'dan bu yönde açıklama gelmesine karşın muhalefet kanadı açıklamaların doğruları yansıtmadığını dile getirdi. Demokratlar, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın halka yanlış bilgiler verdiğini aktardılar. Başkanın paylaştığı bilgilerin doğruyu yansıtmadığını dile getiren senatörler, geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ABD'nin yanlış bilgi verdiği yönündeki raporunu, buna kanıt olarak gösterdiler.

Senatör Mark Warner, “Cumhurbaşkanının haksız ve yanlış beyanları, devam eden halk sağlığı çabalarını salgının kontrol altına alınmasına büyük ölçüde zarar verebilir” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bunlara yurtdışı kaynaklı yanlış bilgilendirme çabalarının da eklenmesiyle işlerin iyice sarpa sardığı söylenenler arasında yerini aldı.

Beyaz Saray, büyük sosyal medya şirketleri ile ortaklaşa çalışarak, yalan bilgilerin yayılmasını engelleyerek, virüs konusunda daha sağlıklı bilgiler toplanabileceği kanısında olduklarını yineledi. Şirketlerden ise kendilerine ait platformda bu bilgilerin yayılmasını engelleme konusunda daha fazla çaba sarf etmeleri istendi.