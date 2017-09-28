Beyaz Saray, Trump’ın Twitter Paylaşımları İle İlgili Açıklama Yaptı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’da kendisini eleştiren kullanıcıları engellediği kabul edilirken, bunun kişisel bir karar olduğu vurgulandı.

Yaptığı her hareketle dünyada gündem olmayı başaran Trump, Twitter paylaşımlarıyla da bir hayli konuşuluyor. Sosyal medyada yazdıklarıyla kamuoyundan büyük tepkiler alan Trump, çareyi kendisini eleştirenleri engellemekte buluyor.

Geçtiğimiz aylarda bir grup kullanıcı, ABD Başkanı Trump’ın kendilerini Twitter’da engellemesi üzerine dava açmıştı. Haber alma haklarının gasp edildiği gerekçesiyle harekete geçen kullanıcılar, sosyal medyada da büyük bir destek görmüşlerdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “Başkan Trump, Twitter’daki kullanıcıları engelliyor, ancak bunun kişisel bir sosyal medya hesabı olduğunu unutmamalıyız.” ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte, Donald Trump’tan davacı olan kullanıcılarla belli şartlar altında anlaşmaya varıldığı da bildirildi. Beyaz Saray cephesi, varolan iddialara itiraz etmeyeceklerini belirtirken, engellemeye yol açan bazı tweetleri de kamuoyuyla paylaştı.

Örneğin bir kullanıcı, “Beyaz Sarayı kendi hakkınla kazanmadın. Rusya senin kazanman için seçimlere müdahale etti.” ifadelerini kullanmış. Trump ise, “Üzgünüm, ancak CNN, NBC ve New York Times’ın sahte haberleri dikkate alınsaydı kazanma şansım sıfır olurdu” diye yanıtlamış. Bu arada Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino'nun, bazen cumhurbaşkanı adına tweet attığı da ortaya çıktı.

Beyaz Saray, ısrarla Donald Trump’ın Twitter hesabının kişisel olduğunu ifade ediyor. Fakat unutmayalım ki Donald Trump, hem iç hem de dış siyaseti attığı tweetlerle belirliyor. Dolayısıyla, kişisel bir hesap olsa da yarattığı etkilerin evrensel boyutta olduğunu atlamamak gerekiyor.