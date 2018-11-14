Beyin Dalgalarıyla TV Kanallarını Değiştirebileceksiniz!

Beyin komutlarıyla televizyonun kumanda edildiğini genellikle bilim kurgu filimlerinde görürdük. Ancak bu durum önümüzdeki dönemlerde gerçeğe dönüşebilir ve hayatımızın bir parçası haline gelebilir.

Çünkü Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, İsviçre merkezli nöro prostetikler firması Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ile birlikte yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Yoğun mesai harcanan bu projede, kullanıcıların beyinlerine takılan bir cihazla televizyondaki kanalları değiştirmesi mümkün hale geliyor. Ponthius adı verilen proje ile kullanıcıların beyin komutlarıyla televizyonlarında kanal değiştirebilmesi ve ses ayarı yapabilmesi amaçlanıyor. Bu sayede engelli kişilerin de hiç kimseye ihtiyaç duymadan televizyon izleyebileceği belirtiliyor.

Projede izleyici ile televizyon arasında bağlantı kurmak için Brain Computer Interface (Beyin Bilgisayar Arayüzü) kullanılıyor ve bu sistemde 64 adet sensör yer alıyor.

Şu anda devam eden projede çalışan bilim insanları, film izlemek istediğimizde veya diğer durumlarda beynimizde ne gibi değişiklikler olduğunu belirlemek için şu anda beyin dalgası örnekleri topluyor. Bu örnekler bir araya getirilerek, beyin dalgalarının durumuna göre kişinin isteklerini tahmin edecek bir sistem oluşturulacak.