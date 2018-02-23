Beyin Hasarlarını Ambulansta Tespit eden Cihaz Geliştirildi

İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı destekleriyle geliştirilen KASK sistemiyle birlikte hastaların beyin hasarları henüz ambulanstayken tespit edilip, ilk müdahaleleri yapılabilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesinde görevli akademisyenlerin öncülüğünü yaptığı ve İstanbul Kalkınma Ajansının desteklediği Ambulanslar İçin Beyin Kanaması Erken Teşhis ve Görüntüleme Sistemi'nin (KASK) projesi için İTÜ Ayazağa Kampüsü Elektrik Elektronik Fakültesi Ömer Korzay Konferans Salonunda bir tanıtım etkinliği düzenlendi.

Kaza, darbe ve damar tıkanıklığı sonucu oluşan beyin hasarlarının ambulansta tespitini sağlayan yeni projeleri hakkında konuşan İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akduman, KASK'ın beyin hasarlarını ve ölümlerini, ambulansta teşhis ederek önlemek amacıyla üretildiğini söyledi.

Projenin hayata geçmesi için İSTKA’dan aldıkları desteğin çok önemli olduğunu hatırlatan Akduman: “Dünyada ve ülkemizde inme, en ölümcül ikinci hastalık olarak sıralanmakta ve aynı zamanda yetişkinlerde görülen nörolojik bozuklukların en önemli nedenini oluşturmaktadır. Beyne giden damarların tıkanması ile oluşana iskemik inme, beyindeki damarların yırtılması ile oluşana ise hemorajik inme denir. İskemik inmede oluşan kan pıhtısının eritilmesine yönelik ilaçlar verilir, fakat aynı tedavi hemorajik inmede uygulanırsa yüksek olasılıkla hasta kaybedilir. Bu nedenle inmenin kaynağının ilk müdahale esnasında ve tedaviye başlanmadan önce doğru şekilde tespit edilmesi hayati önem arz eder. Tespit, hastahane öncesi, daha hasta olay yerinde veya ambulans ile nakledilirken yapılmalı ve hastahane ekibine bildirilerek doğru müdahale için gerekli hazırlığın yapılması sağlanmalıdır. KASK inme nedenini hastahane öncesi hızlı ve doğru tespit eden cihaz olarak geliştirilmişti.” şeklinde konuştu.

Hâlihazırda KASK sisteminin çalışan bir prototipini yaptıklarını ve bunun kullanılabilir olduğunu söyleyen İbrahim Akduman, sistemin nasıl çalıştığını ve neleri tespit edebildiğini şöyle anlattı: “Travma sonrası ambulanslarda mobil olarak hastanın beynindeki semptomun iskemik mi, yoksa hemorajik mi olduğunu tespit eder, kanamayı görüntülediği için hastanın durumunu sürekli monitor eder, kısa zamanda doğru tedavinin başlamasını sağlar, iyonize radyasyon içermez. İki adet prototip geliştirilmiştir. Patent başvuru çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Fantomlar üzerinde yapılan testler başarıyla sonuçlanmıştır. Klinik testlere başlamak için Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Tıbbi Cihazlar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır.”

İbrahim Akduman sonrası söz alan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prod. Dr. Ali Fuat Aydın, 2011 yılından bu yana İSTKA ile ortak çalıştıklarını belirterek, bugüne kadar oldukça yararlı projelerin altına imza attıklarını ve birlikteliği daha da sağlamlaştırarak, proje geliştirmeye devam edeceklerini anlattı.

İTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker ise, projeyi geliştirip kaktı sunan İTÜ'lü bilim insanlarına teşekkür ederek, "Bilim ve teknolojinin topluma yansıtılması açısından çok iyi bir örnek bu proje. Sistemin gereği olarak büyük bir felaket öncesinde küçük etkilerini gözlemleyip önlemlerin alınması bakımından önem arz ediyor" dedi.