Beyin Hücreleri Pong Oynamayı Yapay Zekadan Daha Hızlı Öğrendi

Petri kabında bulunan canlı beyin hücreleri, araştırmacıların "sanal oyun dünyası" olarak tanımladığı bir yere yerleştirildiğinde video oyunu Pong'u oynamayı öğrenebilir. Hatta beyin hücreleri Pong oynamada yapay zekadan daha başarılı.

Zorlu tek oyunculu oyunları seven bir oyuncu olarak, yapay zeka tarafından desteklenmeye oldukça alışkınım. Sorunsuz olmasa da insan beyninin öğrenme ve değişme yeteneği, genellikle bu zorlu oyun içi zorlukların üstesinden gelmemize imkan tanıyor.

Bu yüzden bir video oyununda yapay zekadan çok daha iyi performans gösteren bir petri kabındaki birkaç insan beyin hücresi, tüm insanlığı ilgilendiriyor olabilir.

New Scientist, Avustralya'daki bir ekibin küçük beyin hücrelerini büyüttüğünü ve oldukça etkileyici bir zamanda pong oynamayı öğrendiğini bildiriyor.

Beyin hücreleri Pong oynamada yapay zekadan başarılı

Cortical Labs, biyolojik nöronları daha geleneksel silikon tabanlı bilgi işlem donanımınızla entegre etmeye çalışan bir şirkettir. Mikroelektronik diziler üzerinde beyin hücreleri yetiştirirler, böylece hücreler uyarılabilir.

Bu hibrit çiplerin, hedefinize ulaşmak isteyen sinsi bir topu durdurmak gibi sorunları aşmak için öğrenip kendilerini yeniden yapılandırabilecekleri söyleniyor.

Cortical Labs araştırmacılarına göre, yapay zekanın Pong oyununu öğrenmesi genellikle 90 dakika alırken, "DishBrain" isimli gerçek beyin hücreleri sadece beş dakika içinde oyunu bitirmeyi başardı.

Ancak araştırmacılar, her ikisi de uygun şekilde eğitildikten sonra iyi bir yapay zekanın hücreleri kesinlikle yok edeceğini not ediyor.

Ekip, topun oyun içinde nerede olduğunu DishBrain'e bildirmek için elektrik sinyallerini kullandı. Nöronlar daha sonra kürekleri topla çarpışmak için hareket ettirebilir, ki bu oldukça çılgınca bir düşünce mekanizması gerektiriyordu.

Cortical Labs'in baş bilim sorumlusu Brett Kagan, New Scientist'e verdiği demeçte, "Onlara siborg beyinleri demenin adil olduğunu düşünüyoruz. Onlara genellikle Matrix'te yaşıyor olarak atıfta bulunuyoruz. Oyunda olduklarında, kürek olduklarına inanıyorlar.” dedi

Yapay zekada yaşanan gelişmelerin zaten oldukça çılgın seviyeye geldiğini biliyoruz. Kelimeleri fotogerçekçi görüntülere dönüştürebilir, Grand Theft Auto yapabilir veya kalite bir yana hemen her şeyi kodlayabilirler.

Bethesda yöneticisi Tod Howard oyunlarda daha iyi yapay zeka isterken, BM potansiyel olarak tehlikeli yapay zekaların düzenlenmesini bile talep etmişti. DishBrains'in ise ne kadar korkunç harikalar yaratabileceğini görmek beni heyecanlandırıyor.