Yeni Beyin İmplantı Göze İhtiyaç Duymadan Görmeyi Sağlıyor

Araştırmacılar sadece beyin implantı ile görmenin mümkün olduğunu kanıtladı. İspanya'daki bilim adamları, kör bir hastanın beyninin görsel korteksini doğrudan uyararak görmesini sağladılar.

İnsan oksipital korteksine yerleştirilmiş 96 kanallı mikroelektrot dizisi ile uyarılan görsel algılayabilir.

New Atlas'a göre sistem, kullanıcının önündeki ışığı algılayan bir çift gözlüğe bağlı bir "yapay retina" kullanıyor.

Göze gönderilen ışık beynin ilgili bölgesinde elektrik sinyallerine dönüştürülüyor. Bu sayede kullanıcının beynine implante edilen bir dizi mikro elektrota veri gönderiliyor ve kullanıcının gözlükler tarafından alınan ışığı "görmesine" olanak sağlanıyor.

16 yıllık çalışma sonrasında beyin implantı ile görme mümkün

Araştırmacılar, sistemi 16 yıldan uzun süredir tamamen kör olan 57 yaşındaki bir kadın üzerinde test etti. Deney sırasında, sonunda yapay retina tarafından algılanan şekilleri ve silüetleri tanımlayabildi.

The Journal of Clinical Investigation'da yayınlanan araştırmayla ilgili bir makale, "Görsel olarak yoksun nöronlardan sürekli olarak yüksek kaliteli kayıtlar elde ettik ve stimülasyon parametreleri zaman içinde sabit kaldı" ifadeleri yer aldı.

Yazarlar, hastanın “bazı harfleri tanıyabildiğini” ve hatta “nesne sınırlarını algılayabildiğini” ekledi.

Bilim adamlarının uzun süredir devam eden hayali, bilgiyi doğrudan kör bireylerin görsel korteksine aktarmak ve böylece ilkel bir görüş biçimini geri yüklemektir. Altı aylık bir süre boyunca tam körlüğü olan 57 yaşındaki bir kişinin görme korteksine 96 elektrottan oluşan intrakortikal bir mikroelektrot dizisi yerleştirdik. İntrakortikal mikrostimülasyon tarafından ortaya çıkarılan görsel algıların eşiklerini ve özelliklerini ölçtük.

Bazıları beyinlerine elektrot yerleştirme fikri konusunda çekingen davransa da, çalışmanın arkasındaki ekip, yapay retina sisteminin beynin görsel korteks etrafındaki alanını etkilemediğini, en azından bir beyin implantı kadar göze batmadığını ve hedef olmayan nöronları simüle etmediğini buldu.

Sistem ayrıca diğer nöral implant dizileriyle karşılaştırıldığında nispeten düşük düzeyde bir elektriksel aktivite gerektiriyordu. Sistem altı aylık kullanımdan sonra kadının beyninden zaten çıkarıldı.

Tabii ki, bu teknoloji daha büyük ölçekte uygulanmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bununla birlikte ilk aşamadaki göstergeler umut verici.

Nöral implantlar ve gen düzenleme teknolojisi arasında, bazı körlük türleri, en azından en son sağlık hizmetlerine erişimi olanlar için yakında tamamen ortadan kaldırılabilir.