Beyin-Makine Arayüzü Nesneleri Kontrol Etmenizi Sağlayacak

Elon Musk tarafından yapılan çalışmalarla birlikte beyin-makine arayüzleri ciddi bir popülarite kazanmaya başladı. İnsanların herhangi bir hareket yapmadan nesneleri kontrol edebilmesi yakın bir zamanda mümkün olabilecek. İşte son derece ilginç haberimizin detayları.

Bilim insanları ve nörologlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, insan vücudunu kontrol eden beyin ve omurilik gibi yapılar makinelerle bütünleştirildi. Ancak yapılan bu çalışmalar sonucunda elde edilen donanımlar çoğunlukla büyük bir boyuta sahip oldu. Devasa boyutlardaki kasklara benzeyen bu tür donanımlar, gündelik hayat için pek kullanışlı değildi.

Bilim insanları küçük boyutlu donanımlar üretiyor

Elektroensefalograf (EEG) adı verilen büyük, hacimli bir sistemin kullanılması beyin makine arayüzünü kullanan birçok kişi için problem yaratırken, bilim insanları daha küçük boyutlu materyaller üretmeye başlıyor.

Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden, Kent Üniversitesi'nden ve Wichita Eyalet Üniversitesi'nden bir grup, boyun tabanına göze çarpmadan takılabilen taşınabilir bir EEG sistemi geliştirmek için bir araya geldi. Böylece çok daha rahat kullanılabilecek ürünler geliştirilmesi amaçlandı.

EEG verileri esnek yamanın içinde işleniyor ve daha sonra 15 metreye kadar mesafelerde Bluetooth aracılığıyla çalışabilen bir bilgisayara kablosuz olarak gönderiliyor. Boynun arka kısmına yerleştirilen portatif bir yapı, beyninizden gelen sinyalleri algılıyor ve karşı tarafa gönderiyor. Yapılan ilk testlerde bu işlemin çok rahat bir şekilde başarıldığı görüldü.

Bu sistem öncelikli olarak engelli bireylerde kullanacak. Peki sizce makine-beyin arayüzünün küçültülmesi gündelik hayatta kullanımı artırabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.