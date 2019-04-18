Beyin Parçaları Kesimden 4 Saat Sonra Canlandırıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde oldukça ilginç bir bilimsel araştırma yapıldı. Bilim insanları, kesimhaneden aldıkları 32 domuzun beynini, kesim işleminden dört saat sonra canlandırmaya başardıklarını duyurdular.

Yale Tıp Fakültesi bünyesinde görevlerine devam eden bir grup bilim insanları, kesimhaneden aldıkları domuz beyinlerini 6 saat boyunca, sentetik kan içeren özel ve onarıcı sıvı kokteylinin ritmik pompalandığı, bu sürenin sonunda hücre ölümünde azalma, damarlarda iyileşme ve beyin hücreleri arasında iletişimi sağlayan bağlantılarda kısmi hareketlilik gözlendi. Beyinlerin ayrıca, damarların genişlemesini sağlayan bir ilaca normal tepki verdiği, oksijeni, neredeyse normal bir beynin kullandığı miktarda harcadığı tespit edildi.

Bilim insanları, yapılan araştırmanın ana amacının bilinci tekrar canlandırmak olmadığının altını çizdiler. Canlanan beyinlerde bilince dair bir canlanma olmadığı aktarılırken, yapılan işlemin bilimsel çalışmalar için önemli olduğu aktarıldı.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, ölümden uzun süre sonra belirli beyin fonksiyonlarının canlandırılıp canlandırılmayacağının keşfinin hedeflendiği kaydedildi. Bilim insanlarının bundan sonraki aşamada, özel sıvının 6 saatten uzun süre pompalanması durumunda beyin fonksiyonlarında değişim yaşanıp yaşanmayacağını araştırmayı planladığı belirtildi. Araştırma ekibinden nörobilim uzmanı Profesör Nenad Sestan, "Beyinde hücre ölümü, düşündüğümüzden daha uzun bir zaman aralığında meydana geliyor. Gösterdiğimiz şey, hücre ölümünün aşamalı, kademeli bir süreç olduğu ve bu süreçlerin bir bölümünün ötelenebileceği, korunabileceği, hatta tersine çevrilebileceği..." ifadelerini kullandı.