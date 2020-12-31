Felçli Adam, Beyin Sinyalini Kullanan Robotla Yemek Yedi

30 yıldır felçli olan bu adam beyin sinyalini kullanan robotla yemek yemeyi başardı. Beyin-makine araştırmasının bir parçası olarak yürütülen son deney, beyin sinyallerini kullanarak bir keki kesmeyi ve başarılı bir şekilde yedirmeyi içeriyor.

Robert Chmielewski isimli bu adam, her iki kol ve bacağı felç tutması olarak bilinen kuadriplejik ile 30 yıl yaşadıktan sonra, beyninden gelen sinyalleri kullanarak bir çift gelişmiş protez kolunu kontrol etmeyi başardı. Araştırmacılar, bu protezlerin hastalık veya yaralanmadan etkilenenler için bağımsızlığı geri kazanma yolunda önemli bir adım olduğunu söylüyor.

Chmielewski'ye uygulanan beyin ameliyatı, Johns Hopkins Hastanesi'nde gerçekleştirilen bir klinik denemenin bir parçasıydı ve başlangıçta DARPA öncülüğünde denetleniyordu. Bu ameliyat kapsamında hasta beyninin her iki tarafına altı elektrot dizisi yerleştirildi. Daha sonra bir beyin-makine arayüzü kullanarak prostatik uzuvlar eşzamanlı olarak kontrol edildi.

Araştırmayı yürüten ekip; yapay zeka, robotik ve beyin-makine arayüzünü birleştiren kapalı döngü sistemini geliştirmeyi hedefliyor. En son örnekte görüldüğü üzere Chmielewski, kremalı bir keki çatal ve bıçakla keserek karnını doyurmak için arayüzü kullanmayı başardı.

Araştırmacılar protez kollardaki nihai amacın, işleri otomatik olarak yürütebilmesine kadar ilerleyeceğini söylüyor. Yani beyin-makine arayüzü sayesinde felçli bireyler bazı işlevleri yerine getirmek isteyecek, protez kollar ise bunları otomatik olarak gerçekleştirecek.

Beyin sinyalini kullanan robotla yemek yemeyi başardı

Chmielewski, yiyecekleri kesmek ve taşımak için robotik kolları kullandı ancak buradaki önemli kısım, kesilecek parçanın nereden kesileceğini ve ne kadar büyük olması gerektiğini de seçmiş olması.

Araştırmanın bir sonraki adımında ise robotik kolların yer alacağı günlük yaşam aktivitelerinin sayısını ve türünü genişletmek bulunuyor. Araştırmacılar ayrıca, görevler tamamlandıkça kullanıcıya ek duyusal geri bildirim sağlamak istiyor, böylece robotun başarılı olup olmadığını anlamak için izlenmesine gerek kalmayacak.

Çoğumuz yemek yemek kadar basit bir işlevi hafife alıyor olabilir. Ancak Chmielewski, bunu bağımsız olarak yapabilmenin ve etrafındaki nesnelerle etkileşim kurmanın ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Günlük yaşamın temel işlevlerini yerine getirmede sorun yaşayan birçok insan, mümkün olan herhangi bağımsızlığı yeniden kazanmak için robotlara güveniyor.