Beyin Tümörünü Küçülten Manyetik Kask Geliştirildi!

Geçtiğimiz dönemlerde kasklar ya da yapay zeka teknolojisi ile beyin tümörlerini tespit edebilen çeşitli teknolojilerle karşılaşmıştık. Houston Metodist Nöroloji Enstitüsü devrim niteliğinde bir sürece imza atarak beyin tümörünü küçülten manyetik kask geliştirdi.

Beyin Tümörünü Küçülten Manyetik Kask Nasıl Çalışıyor?

Araştırma glioblastoma olarak da bilinen ölümcül bir beyin kanseri türüne sahip olan elli üç yaşındaki hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastanın tedavisi için manyetik alan oluşturan kask kullanan araştırmacılar, tümörün nasıl etkilendiğini daha yakından inceledi.

Kötü haber şu ki, araştırmada net bir kanıya varılmadan tedavinin uygulandığı hasta, tamamen bağımsız bir sebepten ötürü, hayatını kaybetti. Yine de ölümü sonrasında yapılan beyin otopsisinde kütlenin yüzde 31 oranında küçülmüş olduğu gözlemlendi.

Geliştirilen kask tamamen şarj edilebilir bir batarya ile geliyor. Üç adet döner mıknatısa sahip olan kaskın elektronik kontrolöre sahip olduğunu da belirtelim. Hasta, tedavinin bir parçası olarak cihazı beş hafta boyunca klinikte, sonra da eşinin yardımı ile evde kullandı.

Başlangıçta manyetik alan tedavisinin süresi günde iki saat olarak belirlendi ancak bu süre daha sonrasında azami altı saat olacak şekilde tekrar düzenlendi. Bu süre boyunca hastanın tümör kütlesi ve hacmi, yaklaşık olarak üçte bir oranında gerileme kaydetti. Ayrıca bu gerileme, tedavi süresi ile benzer bir oranda ilerledi.

Kask için FDA onayı alan bilim insanları, beyin tümörlerinin ileride kemoterapi ya da radyasyon tedavisi olmadan tedavi edilebileceğini umuyor. Peki siz geliştirilen bu kask hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.