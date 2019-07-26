Beyin Yiyen Bakteriler Bir Adamın Ölümüne Neden Oldu

Dünya üzerinde çok farklı bakteri türlerini bulmak mümkün. Bazı bakteriler çokça görülürken bazıları da genellikle nadir yerlerde ortaya çıkıyor. ABD’de Kuzey Carolina’da çok ilginç bir olay gerçekleşti. Beyin yiyen bakteri türü bir adamın beynine yerleşti.

Fantasy Lake Water Park’ta yüzmeye giden bir adam burnu ile ilgili önlem almayı unuttu. Beyin yiyen amip türlerinden bir tanesi olarak bilinen Naegleria fowleri bu adama bulaştı. Kuzey Carolina Sağlık Bakanlığı ve İnsani Hizmetler hastanesine başvuran bu adama hızlı bir şekilde teşhis koyuldu.

Beyin yiyen bakteriler çok nadir görülüyor

Çok nadir olarak görülen bu bakteriler genellikle ılık ve tatlı sularda yaşıyor. Buralarda çok daha fazla üreme imkanı bulan beyin yiyen amip türü, son derece ölümcül. 1962 ile 2018 yılları arasında sadece 145 kişide görülmüş. Bunların ancak 4 tanesi kurtulabildi.

59 yaşındaki Eddie Gray bu amip türünü kaptıktan kısa bir süre sonra hastaneye kaldırıldı ve öldü. ABD'de ortaya çıkan bu bakteri türünün daha çok Florida ve Teksas eyaletlerinde görüldüğü ifade ediliyor. Vakaların ölümcül olmasının en büyük nedeni ise bakterilerin çok hızlı bir şekilde üreyebilmesi.

Beyin yiyen amip türü ağız yoluyla vücuda girdiğinde herhangi bir sorun oluşturmuyor. Ancak buruna girdiğinde, beyin dokusuna ulaşıyor ve yemeye başlıyor. Hastanın temel fonksiyonları tamamen durana kadar bu bakteri türü beynin yemeye devam ediyor. Beyin yiyen bakteri türleri ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.