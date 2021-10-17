Beyindeki Yeni Hücre Keşfi Alzheimer'a Işık Tutacak

Beyindeki yeni hücre keşfi Alzheimer'la ilgili olabilir. Araştırmacıların tespit ettiği mikroglia özelliği, klinikte hastalar için sonuçları iyileştirme ve yeni tedavilere dönüşebilme potansiyeline sahip.

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, beyni hastalık ve yaralanmalardan koruyan bağışıklık hücrelerinin hayati ancak önceden bilinmeyen bir rolünü ortaya çıkardı: Mikroglia olarak bilinen hücreler ayrıca kan akışını düzenlemeye ve beynin kritik kan damarlarını korumaya yardımcı olur.

Araştırmacılar, insan biyolojisinin yeni bir yönünü ortaya çıkarmanın yanı sıra, bulguların beynin küçük damarlarının hastalıklarıyla bağlantılı diğer koşulların yanı sıra bilişsel gerileme, bunama ve felçte önemli olabileceğini kanıtlayabilir.

UVA'nın Nörobilim Departmanı, UVA Beyin Enstitüsü ve UVA'nın Beyin İmmünolojisi ve Glia Merkezi'nden Doktora Ukpong B. Eyo, “Kan damarının doğru işlemesi, beynin normal beyin işlevi için aşırı enerji taleplerini karşılamak için kritik öneme sahip." dedi ve şöyle devam etti:

"Bu bulgular, beyin hücrelerinin beyne kan akışının uygun şekilde sürdürülmesinde daha önce bilinmeyen rolleri olduğunu öne sürüyor ve beyne kan akışının bozulduğu bağlamlara müdahale etmek için yeni fırsatlar sunuyor."

Beyinde Alzheimer'la ilgili yeni hücre keşfedildi

Bilim adamları, mikroglianın beyinde birçok önemli rol oynadığını biliyorlar. Örneğin hücreler, organı kan dolaşımındaki zararlı mikroplardan koruyan doğal kan-beyin bariyerini denetler. Mikroglia, gelişim sırasında beynin karmaşık kan damarı ağının oluşumunu da kolaylaştırır.

Ayrıca Alzheimer hastalığında yapılan son çalışmalar, bağışıklık hücrelerinin kaybının beyinde zararlı plak birikimini artırdığının düşünüldüğünü gösteriyor.

Ancak bilim adamları, mikroglia'nın normal, sağlıklı bir beyinde kan damarlarını korumada nasıl bir rol oynadığından emin değil. Eyo ve meslektaşlarının yeni araştırması, hücrelerin kritik destek personeli olduğunu, damarlara yöneldiğini ve hatta kan akışını düzenlediğini ortaya koyuyor.

UVA araştırmacıları, beynin kılcal damarlarıyla ilişkili mikrogliayı tanımladılar, bağışıklık hücrelerinin ne yaptığını belirlediler ve bu etkileşimleri neyin kontrol ettiğini ortaya çıkardılar.

Hücrelerin önemli sorumlulukları arasında, kılcal damarların çapını düzenlemeye yardımcı olmak ve gerektiğinde kan akışını muhtemelen kısıtlamak veya arttırmak yer alır.

Araştırmacılar, yeni bulgularının beynin küçük damarlarını etkileyen hastalıklar için önemli etkileri olabileceğine inanıyor. Bu koşulların diğer ciddi sağlık sorunlarının yanı sıra felç, Alzheimer, denge kaybı ve zihinsel gerilemeye katkıda bulunduğu düşünülmekte.