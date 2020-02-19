Beyinleri Küçük Olanlar Anti-Sosyal Bozukluklar Gösteriyorlar

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda yalan söyleyen, hırsızlık yapan ya da anti-sosyal bozuklukları bulunan kişilerin, beyinlerinin diğer insanlara göre çok daha küçük olduğunu ortaya koydular.

MR sonuçlarına göre, çocukluklarında antisosyal kişilik bozukluğu gösteren 45 yaşlarındaki bireylerin beyinlerinin yüzeyi daha dar ve beyinlerinin bazı bölümlerindeki zarlar da daha ince oluyor. Bu özellik, antisosyal davranışlarla ilişkilendiriliyor. Ama bu durumun irsi olup olmadığı, madde bağımlılığı, düşük IQ ve akıl sağlığıyla bağlantılı olup olmadığı belirsiz.

Yapılan araştırma sonrasında 700 gönüllü insanın beyinleri incelendi. Bilim insanları 700 gönüllüyü üç gruba ayırdılar: Antisosyal davranışlarında devamlılık göstermeyenler, Yalnızca ergenlik döneminde anti-sosyal olanlar ve hayatı boyunca antisosyal davranış bozuklukları gösterenler.

Son grupta yer alan ve aralarında şiddet suçu işleyenlerin de bulunduğu 80 kişinin beyinleride yapısal farklılıklar olduğu görüldü. Uzmanlar araştırma sonuçlarını Lancet Psychiatry dergisinde yayımladı. Bu araştırma, hayatları boyunca etraflarına saldıran bireylerin nöröpsikolojik farklılıkları olduğunu da kanıtlıyor.

Londra UCL üniversitesinden ve araştırmada imzası olan Dr. Christina Carlisi, "Beyinlerinde, antisosyal davranışları engelleyecek sosyal becerilerinin gelişmesini zorlaştıran bir yapısal farklılık olabilir" diyor.

Araştırmanın yazarlarından Prof. Essi Viding de bu gruptaki bireylerin ''anlayış ve yardıma ihtiyacı olan bireyler" olduklarının farkına varılması ve "şeytanlaştırılmamaları" gerektiğini söylüyor. Bath Üniversitesi'nden Dr. Graeme Fairchild araştırmanın 'bilim dünyasına büyük bir katkı" olduğunu ifade ediyor.