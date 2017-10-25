Beynimiz Bazı İşleri Hiç Düşünmeden Yapabiliyor

Bilim insanlarının İngiltere'de yaptığı bir araştırma, beynin hayal kurmasını sağlayan kısmının yapılan bazı işleri otomatik olarak gerçekleştirdiğimizi ortaya çıkardı.

Beynimizde bulunan DMN (default mode network) adı verilen bir bölüm, geçmiş ve geleceğe ait anıları analiz ederken aktif olabiliyor.

Cambridge Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma DMN'in, hayal kurarken otomatik olarak bu anıları birbiriyle karşılaştırdığını ve olacakları tahmin edebildiğini ortaya çıkardı. Böylece beynimiz, günlük işler üzerinde çok fazla kafa yormadan onları gerçekleştirmemize olanak verebiliyor.

BBC'nin bilim sayfalarında yayınlanan habere göre, bu araştırma için 28 gönüllüye dört iskambil kağıdı gösterildi. Daha sonra bu kağıtlardan birini seçmeleri istendi. Denekler kartlardaki renk, sayı ve şekillerin uyumunu deneme yanılma yöntemiyle çözmeye çalışırken beynin aktiviteleri incelendi.

Denekler kuralları öğrenirken, beyinlerinin dikkat ağının daha aktif olduğu gözlendi. Bilim insanları, bu durumun bilgi işleme süreciyle bağlantılı olduğunu saptadılar. Bu sürenin sonunda, yani denekler kuralları öğrendikten ve uygulamaya geçtikten hemen sonra, beynin DMN adı verilen bölümü daha aktif bir hale geçti.

DMN faaliyetinin beynin bellekle ilgili hafıza ve yön bulmada etkili olan ‘hipokampüsle’ doğrundan bağlantısı olan deneklerde daha iyi çalıştığı da gözlendi.

Cambridge Üniversitesi’nde yapılan araştırmayı yürüten Deniz Vatansever, DMN’nin olacakları önceden tahmin etme fırsatı verdiğini ve düşünme süresini azalttığını ifade ediyor. Vatansever' e göre, her sabah bildiğimiz bir yoldan işe gidiyorsak DMN hemen aktif oluyor. Böylece alacağımız kararlar için çok fazla zaman ve enerji harcamak zorunda kalmıyoruz.

Araştırmanın sonuçları, akıl hastalarının tedavisinde değerlendirilebilecek. Elde edilen bulguların bağımlılık, depresyon gibi durumlar için fayda sağlayacağı düşünülüyor.