Beynimizde En Az 9 Cinsiyet Yer Alıyor

Araştırmacılar insan beyninde "en az" 9 cinsiyet ifadesi buldular.

Hepimizin aşina olduğu şey, doğum anında doktorun bebeğin genital bölgesini kontrol ederek, doğan bebeğin cinsiyetine karar vermesi. Ancak durum göründüğü kadar basit değil gibi duruyor.

Yapılan araştırmalara göre, insan beyninde en az dokuz cinsiyet ifadesinin bulunduğu belirtiliyor. Bilim insanları, çalışmalar sonucunda farklı gruplardan oluşan bir veri seti edindiklerini belirtiyor. Veri seti; cisgender bireyleri (erkek ve kadın), cinsiyet ameliyatı geçirenleri (kadından erkek olan ve erkekten kadın olan) kapsıyor.

McGill Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği doçenti olan Dr. Danilo Bzdok, amaçlarının yaygın olarak bilinen beyin görüntüleme yöntemlerinin sahip olduğu, cinsiyet konusundaki ikili (kadın/erkek) katı görüşe karşı bir kanıt sunmak olduğunu ifade ediyor.

Beyin-Cinsiyet Varyasyonunun Herhangi Birine Sahip Olunabilir

Yapılan çalışmada dört grup, makine öğrenme algoritması kullanılarak, cinsiyet stereotipik davranış özelliklerinin kapsamlı bir profiline göre ölçüldü. Öğrenme algoritması tarafından en azından dokuz beyin-cinsiyet varyasyonu tanımlandı. En basit haliyle, çalışmada yer alan bireylerden her biri, 9 beyin-cinsiyet varyasyonunun herhangi bir tanesine sahip olduğunu gösterdi.

Bzdok, gelecekte, daha fazla cinsiyet tanıyan, çok daha zengin, çok varyasyonlu bir veri kümesi oluşturmak istiyor. Dr, veri seti ne kadar büyük olursa, “erkek ya da kadın” ayrımını net bir şekilde gerçekleştirmemizin çok daha olası olduğunun altını çiziyor.