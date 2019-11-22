Beynin Yarısı Normal Yaşam Sürdürebilmek için Yeterli

Bilim insanları tarafından yapılan yeni araştırma, beyinlerinin yarısı alınan insanların normal yaşamlarına devam edebildiğini aktardı.

Beynin Yarısı Yetiyor

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışan nörologlar tarafından yapılan açıklamada, ameliyatla beyinlerinin yarısı alınan insanların diğer insanlar gibi normal yaşantısına devam edebildiği açıklandı.

Bilim insanları bu durumun tespiti için altı kişilik bir hasta grubunun verilerinden faydalandı. Çocukluklarında geçirdikleri şiddetli epilepsi sonrası kurtarılmaları için beyinlerinin yarısı alınan hasta grubunun manyetik rezonans tomografisi çekildi. Bunun ardından çekilen MR görüntüleri, sağlıklı insanların MR görüntüleri ile kıyaslandı.

Yapılan kıyaslamanın sonucuna göre beyninin bir yarım küresi eksik olan insanlarda beyin aktivitesinin, diğer sağlıklı insanlarla büyük bir benzerlik gösterdiği ortaya çıktı.

Bu durumun nöron ağları arasındaki bağlardan kaynaklandığını belirten bilim insanları, bağların tek yarım küre eksikliğini kısmi olarak telafi ettiğini belirtti. Bu şekilde hastanın bilişsel yetenekleri desteklenmiş oluyor.