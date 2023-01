Ubisoft Açıkladı: Beyond Good and Evil 2 Gelecek

İlk olarak 2017 yılında E3 fragmanları içerisinde duyurulan Beyond Good and Evil 2, serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Ha çıktı, ha çıkacak derken oyunun duyurulmasının üzerinden neredeyse 6 yıl geçti ve yapımcı firma Ubisoft oyunu iptal etmiş gibi duruyordu.

Geçtiğimiz günlerde geliştirilmekte olan birkaç Ubisoft oyununun iptal edildiği duyurulunca birçok kişi Beyond Good and Evil 2'nin tarihin tozlu sayfalarına karıştığını düşündü. Ancak son gelen bilgilere göre oyunun geliştirilme aşaması halen devam ediyor.

Ubisoft Oyunları Sürekli Erteliyor!

İlk olarak 2013 yılında çıkış yapan Beyond Good and Evil'ın devam oyunu olarak beklenen Beyond Good and Evil 2, E3 2017 de gösterildeğinden beri çok fazla erteleme aldı. 2020 yılında oyuna dair oynanış görüntüleri dahi paylaşılmıştı. Ancak Assassin's Creed gibi önemli markalarına daha fazla yatırım yapmayı tercih eden Ubisoft, oyunu bir kenara atmış gibi görünüyor.

Skull and Bones'un yeniden ertelenmesinin ardından serinin hayranları Beyond Good and Evil 2'nin de iptal edildiğini düşündü. Yakın zamanda PCGamesN'e konuşan bir Ubisoft sözcüsü, oyunun "erken geliştirme" aşamasının devam ettiğini ve oyun testlerinin yaz ayından beri sürdüğünü belirtti.

Uzmanlara göre oyunun çıkışı için en az 2 yıl daha beklemiz gerekiyor. Çünkü Ubisoft'un halihazırda üzerinde çalıştığı Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Infinity, Splinter Cell Remake ve James Cameron'ın efsanevi film serisi Avatar'ın dünyasını konu edinen Frontiers of Pandora gibi oyunlar var.