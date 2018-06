Beyond Good and Evil 2'nin Yeni Videosu Yayınlandı

Dün akşam saatlerinde düzenlenen Ubisoft E3 2018 konferansı sırasında gösterilen oyunlardan bir tanesi Beyond Good and Evil 2 oldu. Artık klasikleşmiş yapımlar arasına giren Beyond Good and Evil’ın yeni oyunu için yayınlanan video, oldukça beğenildi.

Üçüncü kişi bakış açısıyla oynadığımız açık dünya aksiyon macera oyunu Beyond Good and Evil 2’nin, 2003 yılında piyasaya sürülen ve bugüne kadar piyasaya sürülmüş en iyi oyunlar arasında gösterilen Beyond Good and Evil’ın öncesini anlatacağı daha önce açıklanmıştı. Basit rol yapma ögeleriyle süslenen yapısı ve oldukça ilginç evreniyle birlikte farklı bir deneyim sunmayı vaat eden oyun, grafikleriyle de dikkat çekmeyi başarmıştı

İlk olarak E3 2017’de düzenlenen Ubisoft konferansında gösterilen ve uzun süredir geliştirilmeye devam edilen Beyond Good and Evil 2 için dün akşam saatlerinde yeni bir video daha yayınlandı. Oyunun yayıncısı Ubisoft tarafından hazırlanan videoda, Jade karakterinin geri döndüğü görülürken, hikayeye dair önemli detaylar verildi.

Eğlenceli yapısı, farklı karakterleri, açık dünya yapısı ve oynanışıyla en çok beklenen oyunlar arasında yer alan Beyond Good and Evil 2’nin yeni videosunu ise izlemeden geçmeyin.