Beyond: Two Souls PC Demosu Yayınlandı

Heavy Rain oyununun ardından PC kullanıcılarıyla buluşacak bir diğer Quantic Dream oyunu Beyond: Two Souls olacak. Çıkış tarihi 22 Temmuz 2019 olarak belirlenen oyunun demosu Epic Games Store üzerinden yayınlandı. Şuradan erişim sağlayabilirsiniz.

PlayStation 3 için 8 Ekim 2013 tarihinde satışa sunulan Beyond: Two Souls, 24 Kasım 2015 tarihinde de PlayStation 4 platformuna gelmişti. Jodie Holmes ve doğuştan kendisine bağlı olarak Aiden isimli ruhani bir varlığın etrafında dönüyor. Senaryo boyunca hayata dair sorulara ve ölümden sonra ne olduğuna odaklanılan oyunda, Jodie karakterinin çocukluktan yetişkinliğine kadar uzanan on sekiz yıllık bir sürece yakından tanık oluyoruz.

Jodie Holmes karakterinin Ellen Page tarafından canlandırıldığı oyunda, ünlü Amerikalı aktör Willem Dafoe da Paranormal Olaylar Departmanı bünyesinde çalışan bilim insanı Dr. Nathan Dawkins rolünde karşımıza çıkıyor.

Beyond: Two Souls En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit) veya günceli

İşlemci: i5-4430 @ 3.0 GHz veya muadili

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) veya AMD Radeon HD 7870 (2 GB)

DirectX: DirectX Versiyon 11

Beyond: Two Souls Önerilen Sistem Gereksinimleri