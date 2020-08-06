Beyrut'taki Patlama Tarihin En Büyük Patlaması

Sheffield Üniversitesi'nden bir mühendislik uzmanı ekibi, yaklaşık 5.000 kişiyi yaralayan patlamanın gücünü, ortaya çıkan video ve fotoğraflara dayanarak hesapladı. İşte Beyrut'taki patlama hakkında yapılan açıklama.

Beyrut'taki Patlama Tarihteki En Büyük Nükleer Olmayan Patlamalardan Biri

3,5 büyüklüğünde deprem etkisi yapan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması çevreye ağır hasar verdi. Patlama 2 kilometrelik alanda ağır hasara yol açarken başta liman olmak üzere çevre bölgelerde de büyük yıkıma neden oldu.

Uzmanlar Beyrut'ta en az 135 kişinin ölümüne neden olan büyük patlama hakkında tarihteki en büyük nükleer olmayan patlamalardan biri olduğunu söyledi. Patlamanın, 1.000 ila 1.500 ton TNT'ye eş değer olduğu belirtilmekte.

Profesör Andy Tyas, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Patlamanın 1.000-1.500 ton TNT mertebesine denk olduğunu düşünüyoruz. Patlama ile şok dalgasının gelmesi arasındaki gecikmenin video çekiminden birkaç yüz metre uzaklıktaki video görüntülerini de analiz ettik ve bunlar bu boyuttaki yüke büyük ölçüde katılıyor."