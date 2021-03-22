Beyrut'taki Patlama İyonosferi Bile Sarsmış!

Beyrut'taki patlamanın iyonosferi bile sarstığı tespit edildi. Uzmanlar gerçekleşen patlamanın 1,1 kilotonluk TNT'ye eşdeğer olduğunu ifade ediyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Beyrut'taki Patlamanın Etkisi İyonosfere Kadar Çıkmış

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan bir limanda 4 Ağustos 2020 tarihinde büyük bir patlama meydana gelmişti. Genel Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre patlamaya limanda yer alan 2750 ton amonyum nitrat neden olmuştu. Patlama nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken 15 bini aşkın kişi ise yaralanmıştı. Patlama sonucunda 300 bini aşkın vatandaş evsiz kalmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, limanda gerçekleşen patlamanın 3,3 büyüklükte depreme eşdeğer olduğunu belirtirken Ürdün Sismolojik Gözlemevi ise söz konusu patlamanın 4,5 büyüklüğünde bir deprem ile eşdeğer olduğunu açıklamıştı.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin önemli bir araştırma yapıldı. Japonya'daki Hokkaido Üniversitesi ve Hindistan'da yer alan Ulusal Teknoloji Enstitüsü Rourkela Kampüsünde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, söz konusu patlamanın iyonosferi bile sarstığı ortaya çıktı.

Araştırma ekibinde yer alan gezegen bilimci Kosuke Heki, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Heki tarafından yapılan açıklamada, "Patlamanın iyonosferde güneye doğru saniyede 0,8 kilometre hızla ilerleyen bir dalga yarattığını gördük" ifadelerine yer verildi.

IndyTurk'teki habere göre patlamayla beraber meydana gelen gürültü, Almanya, Tunus gibi ülkelerde yer alan sensörleri aktif hale getirmişti. Limana 500 kilometre uzaklıktaki sismik istasyonlar bile patlamayı tespit etmişti. Araştırmacılar, Lübnan'ın başketinde meydana gelen patlamanın Dünya atmosferinin uzay boşluğuyla buluştuğu bölgenin de etkilenmesine neden olduğunu tespit etti.

Çok sayıda serbest elektrondan oluşan iyonosfer bazı durumlarda etkilenebiliyor. Buna örnek olarak çok miktarda morötesi radyasyon ve jeomanyetik fırtına gibi doğal olaylarla nükleer deneme gibi insanlar tarafından gerçekleştirilen etkinlikler yer alabilir.

Almanya ve Hindistan'da yer alan bilim insanları, GPS uydularının patlamanın meydana geldiği gün yeryüzünde yer alan istasyonlara gönderdiği sinyallarde gerçekleşen gecikmeleri normal günde yaşanan durum ile karşılaştırdı. Bu durum göz önünde bulundurularak iyonesferde bulunan elektronlardaki değişiklikler gözlemlendi.