Bezos ve Gates, Elektrikli Araçlara Metal Aramaya Yatırım Yaptı

Gates ve Bezos'tan elektrikli araç metaline yatırım. Bill Gates ve Jeff Bezos KoBold isimli firmaya yatırım yapıyor. KoBold'un CEO'su, BHP ile yapılan yeni ortaklık kapsamında elektrikli otomobillerde kullanılan metalleri arayacağını söyledi.

Bill Gates ve Jeff Bezos tarafından desteklenen bir yapay zeka girişimi, elektrikli araçlarda kullanılan metalleri aramak için dünyanın en büyük ikinci madencilik grubuyla iş birliği yaptı.

KoBold CEO'su Kurt House Insider'a verdiği bir röportajda, KoBold Metals ve BHP'nin Avustralya'da lityum, nikel, kobalt ve bakır arayacağını söyledi.

House, KoBold ve BHP'nin üç yıllık ortaklığının Tesla araçlarında kullanılan nikelin tedarik edilmesine yardımcı olabileceğini ifade etti. Temmuz ayında BHP, Tesla ile otomobil üreticisinin elektrik pillerine nikel sağlamak üzere bir anlaşma imzalamıştı.

House, KoBold'un amacının tüm elektrikli araç (EV) endüstrisine yardımcı olmak olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Nikel ve kobalt keşiflerini birlikte yaparsak, bu tedariklerin sonunda bu anlaşmanın bir parçası olacağı çok iyi olabilir. Geleceğe bu şekilde kolayca katkıda bulunabiliriz. Tesla harika bir şirket, bu konuda herhangi bir sorun yok ve elektrikli araçlarda pazar lideri." dedi.

Gates ve Bezos'tan elektrikli araç metaline yatırım

Silikon Vadisi'nde bulunan özel bir maden arama şirketi olan KoBold, elektrikli araçlarda kullanılan hammaddeler için nerede sondaj yapılacağına dair veri toplamak için yapay zeka kullanıyor.

House, şirketlerin projeye ne kadar harcayacakları konusunda kesin bir rakam vermedi, ancak önümüzdeki iki yıl içinde on milyonlarca dolar harcayacaklarını söyledi.

House, keşiflerin, yarım milyon kilometrekarelik bir alanı kapsayan batı Avustralya'da başlayacağını dile getirdi. KoBold CEO'su, şirketlerin özellikle Avustralya'yı seçtiğini çünkü ülkenin, elektrikli araçlar için gereken doğru malzemelere, yüksek iş gücüne ve çevre standartlarına sahip olduğunu söyledi.

KoBold'un ana yatırımcıları ise Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Bloomberg'in kurucusu Michael Bloomberg tarafından finanse edilen bir iklim ve teknoloji fonu olan Breakthrough Energy Ventures.

House, Gates ve Bezos'un elektrikli araçlara metal aramal üzerinde etkisi olduğunu ancak Gates'in fonunun projeye ne kadar para yatırdığını açıklayamadığını söyledi.

Diğer KoBold yatırımcıları arasında önde gelen Silikon Vadisi firması Andreessen Horowitz ve Norveç devletine ait enerji şirketi Equinor yer alıyor.