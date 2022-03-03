Joe Biden’dan Çocuk Güvenliği İçin Kararlı Adım: Tamamen Yasaklanacak

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle sosyal medya platformlarında da genel olarak bir bilgi kirliliği ve güvensizlik oluşuyor. Buna bağlı olarak reklamcılık sektörü de giderek şekil değiştiriyor. Sosyal medya kullanımının son yıllarda ciddi şekilde artması, özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor. Platformlarda kişinin ilgi ve alakalarına göre gösterilen bu reklamlar, herhangi bir yaş sınırına bağlı değil. Bu nedenle reklamlar, çoğu zaman çocukları da hedef alıyor. ABD Başkanı Joe Biden, çocukların kişisel verilerinin kullanılmasına yasak getirdi.

Biden Hükümeti, Çocuk Reklamlarını Tamamen Yasaklıyor

ABD Başkanı Joe Biden, çocukların kişisel verilerinin kullanılarak onlara ilgilerine göre reklam gösterilmesine karşı çıktı. Biden, çocuklara yönelik reklam gösterimlerinin yasaklanmasını ve sosyal medya platformlarının kişisel verileri toplamasından vazgeçmesini istedi.

Biden, konuya ilişkin olarak, ‘Gizlilik korumalarını güçlendirmenin, çocuklara yönelik hedefli reklamları yasaklamanın, teknoloji şirketlerinin çocuklarımız hakkında kişisel veri toplamayı bırakmasını talep etmenin zamanı geldi.’ açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgilere göre; Beyaz Saray bu çalışmalar kapsamında yeni bir bütçe ayıracak ve çocukları bu reklamlardan koruyacak.

Geçtiğimiz yıl bir Facebook muhbiri, şirket içerisinden bilgi paylaşarak Facebook’un karlılığını artırmak için kullanıcıların kişisel verilerine oldukça önem verdiğini söylemişti. Bunun ardından ise Joe Biden, sosyal medya platformlarını yakın merceğe almıştı.

Geçtiğimiz ay, Demokrat Marsha Blackburn ve Richard Blumenthal, ‘Çocukların Çevrimiçi Güvenliği Yasası’nı (KOSA) tanıttı. Bu yasaya göre; sosyal medya platformlarında çıkacak özellikler, çocuk güvenliği süzgecinden geçmek zorunda kalacak.

Tüm bunların yanında Biden, sosyal medyanın zihinsel sağlık üzerindeki etkisini araştırmak için 5 milyon gibi önemli bir ödeneği de hazır tutuyor. Bir yandan da ‘Sosyal Medya ve Akıl Hastalıkları Ulusal Mükemmeliyet Merkezi’ kurmak için girişimlere başladı.