Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Şaşırtan Aşı Açıklaması Yaptı

Koronavirüs salgının başından beri yaptığı açıklamalar ile sürekli gündemde olan Dr. Anthony Fauci, koronavirüs aşıları ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Dr. Anthony Fauci: Aşı Doğal Bağışıklıktan Daha Etkili

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs aşısının yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklık geliştirmekten daha etkili olduğunu söyledi. Anthony Fauci, mutasyona uğrayan koronavirüsün Güney Afrika'daki varyantı hakkında henüz çok fazla bilgi olmadığını açıkladı.

NTV'nin aktardığı habere göre, Güney Afrika'da koronavirüse yakalananların iyileştikten sonra virüsün mutasyon geçiren varyantına yakalandığını belirten Fauci açıklamasında şunları söyledi:

"Bu da bize, önceki bağışıklığın sizi yeni virüse karşı en azından bu yeni varyanta karşı korumadığını gösteriyor ancak iyi haber şu ki aşı, Güney Afrika mutasyonuna yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor."

Pandeminin bu yıl sona ereceğine dair yeni keşfedilen umutlar var. Dr. Fauci'ye göre, yeterli sayıda insanın bir COVID-19 aşısı olması şartıyla, hayat bu yaz normale dönebilir. Koronavirüs günlük hayatımızı tamamen altüst etti; maskeler sıradanlaştı, eğlence mekanları kapandı ve birçok ülkede restoranlarda yemek yemek gibi düzenli faaliyetler yasaklandı. Ancak eskiye dönmemize çok az kaldı.

Dr. Fauci, "Sorunsuz bir aşılama programı olduğunda yazın makul bir hızla ve kesinlikle sonbaharda bir tür normalliğe geri dönebiliriz." dedi.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.