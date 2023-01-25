Bihter Filminin Kadrosu Açıklandı: Firdevs Yöreoğlu, Nihal, Behlül Kim Oldu?

Geçtiğimiz haftalarda Aşk-ı Memnu dizisinin film uyarlaması yapılacağı haberini almıştık. "Bihter" ismiyle yayınlanacak olan film için ilk isim belli olmuştu. Bihter karakterine yeniden hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah, haberler sonrasında attığı tweetlerle Bihter'i oynayacağını doğruladı.

Bu hafta ise filmin hazırlıkları sürerken diğer karakterlere hayat verecek olan isimler de belli oldu. Film, Bergen'in yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper tarafından çekilecek. Yayınlanacağı platform ise Netflix olarak belirlendi.

Bihter Filminde Oynayacak Oyuncular

Merve Göntem'in yazdığı senaryoda Nihal karakterini Helin Kandemir canlandıracak. Firdevs Yöreoğlu rolü için ise sürpriz bir isim açıklandı. Üç sezon Camdaki Kız dizisinde Cana rolünde oynayan Hande Ataizi role uygun görüldü. Ataizi ile Farah Zeynep, anne kız rolünde karşımıza çıkacak.

Filmde oynayacağı netleşen bir diğer oyuncu Nezaket Erden oldu. Peyker rolüne hayat verecek olan oyuncu en çok "İnsanlar İkiye Ayrılır" filmindeki performansıyla yükselişe geçmişti.

En önemlisi ve ilk andan beri merakla beklenen karakter ise Behlül olmuştu. Furkan Andıç, Serkan Çayoğlu, Halit Özgür Sarı ve Boran Kuzum ile görüşmeler ve Farah Zeynep Abdullah ile deneme çekimleri yapıldı. İsimler arasında en iyi uyumu yakalayan isim de Boran Kuzum oldu.

Matmazel karakterine ise Ebru Özkan uygun görüldü. Filmin çekimlerinin 15 Mart'ta başlaması planlıyor ancak henüz Adnan Bey karakterine hayat verecek isim belli değil.