Kendini Optimize Eden Bilgi İşlem Hizmeti: OctoAI

Kuruluş amacı yapay zeka destekli uygulamalar üretmek olan OctoML, 2019 yılında yazılım sektörüne adım attı. O günden bugüne kadar makine öğrenimi modelleri adıyla bilinen AI sektörüne çeşitli özellikler kazandırdı.

Yapay Zeka Teknolojisinde Dev Proje

Şirket duyurduğu uygulamayla hem şirkete hem de yapay zeka teknolojisine altın çağını yaşatacak. Şirketten yapılan açıklamada gelen yeni özellik açık kaynak kütüphanelerini kullanarak ajansların mevcut modellemelerini kendi kendine yapacak.

Bugünde o özel günlerden birisi. OctoAI olarak adlandırılan yeni OctoML platformu, üretken yapay zeka teknolojisi için geliştirildi. Ürün, şirketlerin kullanacağı AI sistemlerinin temel altyapı hizmetlerini kullanarak kendi kendini optimize eden bir bilgi işlem hizmetidir.

OctoML kurucu ortağı ve CEO'su Luis Ceze, "Önceki platform, makine öğrenimi mühendislerine ve modelleri optimize edip farklı donanım kümelerine dağıtılabilecek kapsayıcıları paketlemeye odaklanıyordu. Bundan çok şey öğrendik, ancak bir sonraki doğal evrim, tüm ML altyapısını ortadan kaldıran, tamamen yönetilen bir bilgi işlem hizmetine sahip olmaktır." dedi.

Şirket, OctoML projesini modelleri optimize etmek için kullanmaya devam edecek fakat ileriye yönelik odak noktası yeni bilgi işlem platformu olacak.